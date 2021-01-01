4 مؤشرات لاستعداد رضيعك للطعام الخارجي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 03:30 صباحاً - أصبح الجميع من حولك يلحون عليك بضرورة اطعام الرضيع، فهم يعتقدون أن حليب صدرك ليس كافياُ، وربما يعتقدون أن الطعام الخارجي سوف يكون أكثر فائدة للرضيع، في حين أن البعض يرى أن الطعام الخارجي علامة على أن الطفل قد كبر، ولكن الدكتورة نور الهدى موسى، إختصاصية الأطفال وحديثي الولادة تشير إلى ضرورة تتبع مؤشرات على أن الرضيع قد أصبح مستعداً للطعام الخارجي كالآتي.

مؤشرات استعداد الرضيع للطعام الخارجي

أصبح وزنه الضعف

الطعام الصلب

بمعنى أنه عندما يصبح وزن رضيعك ضعف وزنه عند الولادة، فيمكنك في هذا الوقت إدخال الطعام الخارجي له، ويطلق عليه الطعام الصلب لأنه يختلف عن حليب الأم السائل، فمثلاً لو كان وزن مولودك عند الرضاعة ثلاثة كيلو جرامات، فعندما يصبح وزنه ستة كيلو جرامات عليك إدخال الطعام الصلب له، وحسب ارشادات الطبيب.

عندما يصبح عمره 120 يوماً

يفضل في الشهر الرابع

لا يفضل الأطباء أن يأكل الرضيع قبل هذه السن، في حين أن بعضهم يفضل أن يأكل من عمر أربعة اشهر، ولكن الأفضل الانتظار حتى سن ستة أشهر، وذلك في حال كان المولود خديجاً مثلاً، والأبحاث والتوجهات الحديثة تفضل نهاية الشهر الرابع لادخال الماء والطعام الصلب حسب جدول تغذية الرضيع.

عضلاته قوية

يتلهف للطعام



يمكنك اكتشاف إذا ما كان رضيعك يمتلك عضلات قوية أم لا، فهو بحاجة للعضلات ليحرك فكيه، و بذلك تعرفين أن لديه تطوراًفي قوة البلع، زيشد رقبته بصورة جيدة، أي أن رقبته غير مرخية.

يلتفت نحو الطعام

قدمي له الأرز المطحون والمطبوخ بالحليب

إذا كان طفلك قد اصبح ينظر نحو يدك وهي تحمل الطعام، أو يلتفت نحو أصوات أدوات المائدة مثل الملاعق، كما انه ينظر إلى الأيدي وهي تضع الطعام في الأفواه، فهو يريد أن يجرب الأكل الخارجي وعليك أن تبداي بجدول تقديم الطعام له.