أطباق 2021 للأطفال ولا في الخيال ...

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 03:30 صباحاً - بعد سهرة حافلة في ليلة رأس السنة، واستقبال سنة 2021 دعي الفرحة ترتسم على شفاه أطفالك، ودعي يومهم يكون نشيطاً، وأدخليهم معك المطبخ ليبدعوا أطباقاً يتصورون معها في 1 يناير.

التفاح الشرس

التفاح الشرس

ما تحتاجين إليه:

تفاحتان + 2 حبة من الفريز + زبدة الفستق + حلوى كاندي بيضاء وأخرى صغيرة سوداء للعيون والأسنان.

يلّا معنا

قطعي التفاح بشكل عرضاني، وافتحي كل شريحة من الوسط بعناية، لتصبح على شكل فم مفتوح، ادهني الفم من الداخل بزبدة الفستق، والصقي شريحة الفريز، ثم اغرزي حبيبات الكاندي على أنها أسنان التفاح، وضعي حبات الكاندي السوداء الصغيرة داخل البيضاء، والصقيها على التفاح بزبدة الفستق.

اتبعي الصورة تماماً وستنجزين طبقاً يحبه أطفالك، ويمرحون بالنظر إليه.

الفراشة البيضاء

الفراشة البيضاء

ما تحتاجين إليه:

قطعة بسكويت دائرية كبيرة + ملعقة كريمة بيضاء + حبيبات إن أند إمز + حبيبات كاندي ملونة ناعمة جداً + شوكولاته سائلة.

يلا معنا

قسمي البسكويتة إلى نصفين، وضعيها في الصحن بشكل معاكس، ثم ادهني السطح بالكريمة، ورشي حبيبات الكاندي الملونة الصغيرة، ثم وزعي حبيبات إن أند إمز على جسم الفراشة، ثم ضعي الشوكولاته السائلة في كيس قمع الحلويات. وارسمي بها قرن الفراشة، والصحن وحددي جناحي الفراشة بالشوكولاته.

لا تنسي أن تلتقطي صورة لطفلك وهو يطير مع الفراشة.

تسريحة التوت القنفذية

تسريحة التوت القنفذية

ما تحتاجين إليه:

علبة من التوت البري + شريحة خبز رقيق + حبة كاندي

يلاّ معنا

اغسلي حبات التوت واتركيها جانباً لتجف، ثم ارسمي جسم القنفذ على ورقة وضعيها فوق الخبز الرقيق، وقصيه باستخدام مقص الخبز، وافرديه في طبق أبيض، ضعي فوقه حبات التوت وكوميها بحيث يَظهر الوجه والرجلان، بعدها ضعي حبة توت للأنف، وكاندي للعين وحددي الحاجب بالشوكولاته السائلة بواسطة عود كبريت.

لا تنسي توزيع الأزهار المرسومة على ورق، بعد قصها لتزيين الصحن.

رجل الثلج الأحمر

رجل الثلج الأحمر

ما تحتاجين إليه:

6 حبات كبيرة من الفريز + 3 ملاعق كريمة + حبات بركة سوداء

يلاّ معنا

قطعي حبات الفريز بمقدار ثلثين وثلث، وضعي القطعة الكبيرة تجلس كالكرسي بعد إزالة الجزء السفلي منها، كما في الصورة، اضغطي بالكيس القليل من الكريمة على سطح حبة الفريز، وغطيها بالقطعة الثانية لتبدو كالرأس، ثم الصقي حبوب البركة السوداء لتبدو كالعيون، وضعي الأزرار للرجل الثلجي من الكريمة.

إبداع "ررررائع" سيصفق له الأطفال فرحاً.

سلطعون البريوش

سلطعون البريوش

ما تحتاجين إليه:

حبة من خبز البريوش الدائري + تفاحة + حبوب كاندي للعينين

يلاّ معنا

أزيلي ربع رغيف البريوش من الأسفل، وضعيه في الطبق، ثم قطعي التفاحة إلى نصفين، وحددي نهايتها كما في الصورة لتأخذ شكل أرجل السلطعون، ضعي حبات الكاندي السوداء داخل البيضاء، وزيني بها البريوش على أنها عين السلطعون.

المشهد لا يقاوم/ كأنه سلطعون حقيقي في مطبخنا.

الأسد البرتقالي

الأسد البرتقالي

ما تحتاجين إليه:

شريحة من الكريب الدائري + حبتان من برتقال سفندي + شرائح ربع موزة + حبة توت + شوكولاته سائلة.

يلاّ معنا

ضعي قطع اليوسفندي حول شريحة الكريب، كما في الصورة تماماً فهي مصممة على شكل وجه أسد، ثم صفي شرائح الموز، ليكتمل الأنف والفم، بعدها ركزي الأنف من حبة التوت، ومرري الملعقة بالشوكولاته لتصنعي التنقيط على الأنف والأذنين والعينين.

أعواد المارشميللو

أعواد المارشميللو

ما تحتاجين إليه:

قطع مكعبات المارشميللو + أعواد خشبية + شوكولاته سائلة.

يلاّ معنا

اغرزي حبات المارشميللو في العيدان، ويمكنك أن تقتني في مطبخك أقلاماً للتزيين بالكريمة، وهي رقيقة يمكن ملؤها بالشوكولاته السائلة، ودعي أطفالك يحددون العينين والفم واليدين على حبات المارشميللو.

هذه الطريقة ستحمس أطفالك على عمل المارشميللو أكثر من الإكثار من تناوله.

شجرة التوت والبلوبيري

شجرة التوت والبلوبيري

ما تحتاجين إليه:

عبوة صغيرة من حبات التوت والبلو بيري + حليب مركز + أعواد بسكويت مملح.

يلاّ معنا

نسّقي حبات التوت على شكل شجرة، كما تظهر في الطبق، وضعي فوقها حبات البلو بيري على شكل مثلث، ثم مرري بملعقة صغيرة القليل من الحليب المركز فوق الشجرة، وضعي عيدان البسكويت بعد تقطيعها لتظهر وكأنها ساق الشجرة.

الطبق سيعلم أطفالك القدرة على التنسيق، والصبر لوضع الحبات بشكل أنيق.

نخلة الفاكهة

نخلة الفاكهة

ما تحتاجين إليه:

موزتان + حبتان من الكيوي + حبة برتقال سفندي + رشة بلوبيري أحمر فاتح.

يلاّ معنا

اتبعي الصورة تماماً من حيث وضع الموزتين بشكل معاكس لبعضهما، ثم صفي شرائح الكيوي كرأس للنخلة، أما الأرضية فهي من قطع برتقال السفندي، وأخيراً ضعي عليها حبات البلوبيري.

نخلتان رائعتان، لكن لا تدعي أطفالك يسقونهما بالماء!

الشمس الساطعة

الشمس الساطعة

ما تحتاجين إليه:

قطعة بسكويت المحمص دائرية كبيرة + حبات من الفريز.

يلاّ معنا

قطعي الفريز إلى أنصاف، ونسقيها حول حبة البسكويت في طبق دائري، كما في الصورة، ضعي حبات البلوبيري كابتسامة للشمس، والموز للعينين، ولا تنسي نصف حبة الفريز، لتكون لساناً تمكّن الشمس من الكلام.

تخيلي أطفالك ينتظرون الشمس أن تتكلم؟

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