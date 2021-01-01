شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة ومشروبات تعزز حرق الدهون وإنقاص الوزن.. منها الزنجبيل والقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمثل إحدى طرق تعزيز عملية التمثيل الغذائي في إجراء تغييرات على نظامك الغذائي وتناول الأطعمة التي ثبت تأثيرها الإيجابي على عملية التمثيل الغذائي "الأيض" على الرغم من أن تناول هذه الأطعمة بمفردها لن يؤدي إلى نجاح رحلة إنقاص الوزن أو كسرها، إلا أنها قد تساعدك على إنقاص الوزن، في هذا التقرير 6 أطعمة ومشروبات يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي لديك، بحسب موقع "إنسايدر".

6 أطعمة تعزز حرق الدهون وتساعدك على إنقاص الوزن1. الفلفل الحار

تعود خصائص تعزيز التمثيل الغذائي للفلفل الحار إلى مركب يسمى الكابسيسين، هذا المركب هو المسئول عن إعطاء الفلفل الحار نكهته الحارة، وذكرت مراجعة عام 2017 أن الكابسيسين ينشط مستقبل TRPV1 ، الذي يشارك في عملية التمثيل الغذائي ووزن الجسم ، من خلال المشاركة في توازن الطاقة وإنفاق الطاقة.

كمكافأة إضافية ، قد يؤدي الفلفل الحار أيضًا إلى تقليل الشهية، وهو أمر مفيد في إنقاص الوزن ووجدت دراسة صغيرة عام 2014 أن تناول جرعة من الكابسيسين مع كل وجبة أدى إلى زيادة الشعور بالشبع أو الشعور بالامتلاء.

2. القهوة

ترتبط القهوة والكافيين بفقدان الوزن وقد يساعدان في الحفاظ على الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض وتقليل الشهية، والكافيين يزيد من الدوبامين والنورادرينالين، وهما ناقلان عصبيان قد يزيدان من عملية التمثيل الغذائي.

وقالت روبرتا أندينج ، اختصاصية تغذية مسجلة في كلية بايلور للطب: "قد يكون للاستهلاك المعتدل للقهوة بعض الآثار المفيدة في إنقاص الوزن وتناول السعرات الحرارية".

على سبيل المثال ، وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًا كان مرتبطًا بفقدان متواضع في كتلة الدهون.

3. الشاي

إذا كنت لا تحب القهوة، الشاي هو البديل الرائع، لأنه لا يزال يحتوي على نسبة الكافيين، على الرغم من أن الكافيين أقل من القهوة، وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن الأشخاص الذين يحافظون على فقدان الوزن أبلغوا عن استهلاك المزيد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة صغيرة عام 2012 أن الشاي الأخضر على وجه التحديد كان قادرًا على زيادة معدل الأيض عند النساء ذوات الوزن الزائد والبدناء.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي أنواع مختلفة من الشاي مثل الشاي الأخضر على مركبات تسمى بمضادات الاكسدة والتي يعتقد أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي أيضًا.

4. الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص مختلفة تشمل إدارة الوزن، الزنجبيل يحتوي على مركبات تسمى شوجول ، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات وفقدان الوزن.

كما أن تناول الزنجبيل قد تم الإبلاغ عنه لتحسين ملامح التمثيل الغذائي من خلال زيادة مستقبلات الأنسولين، وزيادة وظائف خلايا بيتا في البنكرياس، وتعديل تركيزات الدهون بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك الزنجبيل على إنقاص الوزن عن طريق تحفيز الهضم وتقليل الالتهاب وكبح الشهية.

أظهرت دراسة صغيرة عام 2012 أن شرب الماء الساخن مع جرامين من مسحوق الزنجبيل المذاب فيه كان مرتبطًا بانخفاض الجوع وزيادة الشعور بالامتلاء.

5. الأطعمة الغنية بالبروتين

البروتين الغذائي يعزز الشبع أو الشعور بالامتلاء. بالإضافة إلى ذلك ، تقول إن الأمر يتطلب المزيد من الطاقة لاستقلاب البروتين ، لذلك هناك زيادة في معدل الأيض عندما تستهلك أطعمة غنية بالبروتين.

يُعرف هذا بالتأثير الحراري للغذاء (TEF) ، أو التوليد الحراري الناتج عن النظام الغذائي (DIT) أشارت دراسة أجريت عام 2014 إلى أن DIT الناتج عن البروتين يؤدي إلى زيادة بنسبة 15٪ إلى 30٪ في معدل الأيض.

6. البقوليات

البقوليات - وهي عائلة من النباتات التي تحتوي على الحمص وفول الصويا والعدس - تعتبر رائعة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي لأنها غنية جدًا بالبروتين بالإضافة إلى زيادة التمثيل الغذائي الذي يسببه البروتين ، كما إن البقوليات يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز الامتلاء ، لأنها غنية بالألياف.