شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020 .. لقاحات كورونا من فايزر إلى سبوتنيك v .. أمل فى عام الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت اللقاحات المضادة لكورونا التى ظهرت أواخر عام 2020، بداية من لقاح فايزر- بيونتك مرورا بلقاح مودرنا وأكسفورد ولقاحات صينية وروسية وهندية فى طريقها للظهور، التفاؤل والأمل لدى البشرية، بعد عام أطلق عليه عام الوباء العالمى، بعد أن أثبتت تلك اللقاحات فاعليتها فى التحصين ضد الفيروس، الذى هدد الملايين وجعلهم تحت قيود الحجر الصحى لأشهر عديدة.

ومع اقتراب عام 2020 من نهايته، بدأ العالم سباقا لإنهاء جائحة كورونا، ومنذ أكثر من عام عمل الباحثون والأخصائيون الطبيون بلا كلل لإيجاد لقاحات فعالة وآمنة للوقاية من المرض، وكانت إعادة استخدام العقاقير أيضًا مبادرة شائعة تم اتخاذها لمعالجة مرض كورونا، وفقا لتقرير نشرته شبكة تايمز ناو نيوز الهندية timesnownews.

ومن أهم اللقاحات التى دخلت فى سباق اللقاحات العالمية:

1. بيونتك الألمانية وفايزر الأمريكية رائدتان فى سباق اللقاحات 1. بيونتك الألمانية وفايزر الأمريكية رائدتان فى سباق اللقاحات أثبت لقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية "بيونتك الألمانية"، وهو من أوائل اللقاحات فى السابق العالمى، فاعليته، كما أنه يعد أول لقاح تمت الموافقة عليه من قبل العديد من البلدان، وكانت بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية من أوائل الدول التى بادرت بتوزيعه على مواطنيها للتصدى الى الجائحة العالمية، حيث تبلغ نسبة فاعليته أكثر من 95%.

2- لقاح موديرنا بالمركز الثانى فى سباق اللقاحات

احتل لقاح موديرنا المرتبة الثانية فى سباق لقاح فيروس كورونا، بعد ثبوت فاعليته فى الوقاية من فيروس كورونا، حيث تمت الموافقة عليه للاستخدام فى حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومن المحتمل أن يتم استخدامه فى العديد من البلدان الأخرى، حيث بلغت نسبة فعاليته 94.1%.





3- أكسفورد - أسترازينيكا اللقاح الثالث

اعلنت السلطات الصحية البريطانية الموافقة على لقاح أكسفورد وأسترازينكا Oxford AstraZeneca، حيث ينتظر الملايين من المواطنين الحصول عليه فى غضون أسابيع، خاصة بعد اختفاء آثاره ومضاعفاته الطبية مقارنة باللقاحات الأخرى، حيث تصل فاعليته لأكثر من 80%.





وتم تطوير اللقاح، الذى يحمل الاسم الرمزى AZD1222، فى جامعة أكسفورد بدعم من شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة AstraZeneca.

يعد لقاح سينوفارم اللقاح الصينى من أهم اللقاحات التى تم الكشف عنها مؤخرا، نظرا لأنه يعتبر أكثر تلائما مع البنية التحتية والوضع الصحى في العديد من البلدان بالوطن العربى، حيث تصل فاعليته إلى 79%.

ويعتمد هذا اللقاح على استخدام جزيئات فيروسية ميتة، تعمل على تعريض النظام المناعى فى الجسم إلى الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير، مقارنة بلقاح فايزر الذى يعتمد على تكنولوجيا جديدة تحلل الحمض النووى الريبوزى.

5. لقاح كوفاكسين الهندى نجحت شركة بهارات بيوتك الهندية في تطوير لقاحها المرشح لفيروس كورونا "كوفاكسين"، ليكون فعالاً في التعامل مع سلالات جديدة من فيروس كورونا، حيث يعتمد اللقاح الهندى على مكونات البروتين غير النشطة والتى تهتم بالطفرات، التى تتغير بمرور الوقت، الذى سيكون فعالا بنسبة أكثر من 60% للوقاية من الإصابة. وتستمر تجارب فاعلية المرحلة الثالثة من كوفاكسين مع 20 ألف متطوع كما تعمل الشركة أيضًا على تطوير لقاح أنفى بجرعة واحدة لفيروس كورونا.

6. سبوتنيك V

سبوتنيك V أول لقاح روسى يطوره صندوق الاستثمار المباشر الروسى (RDIF) بالتعاون مع الشركاء فى العالم، ويعتمد على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد، وهو مصنف حالياً ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية لأفضل عشرة لقاحات مرشحة تقترب من نهاية الاختبارات السريرية وبدء الانتاج الموسع.

وأعلن عن إجراء تجارب سريرية لـ"سبوتنيك V" فى دول الإمارات العربية المتحدة والهند وفنزويلا وبيلاروس.

وقد أثبت لقاح "سبوتنك V" فاعليته بنسبة 91.4% نتيجة لتحليل البيانات في النقطة الاختبارية النهائية لدراسات والبحوث السريرية، وتصل فاعلية لقاح "سبوتنيك في" ضد الحالات الصعبة والوخيمة للعدوى بفيروس كورونا إلى 100%.

ويتم التطعيم بلقاح "سبوتنك V" جرعتين لكل شخص ويمكن تخزين اللقاح على شكله مجفف بالتبريد الجاف عند درجات الحرارة +2 إلى +8 درجات مئوية، وتبلغ تكلفة جرعة واحدة من لقاح سبوتنك فى الأسواق الدولية فتكون أقل من 10 دولارات.