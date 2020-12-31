شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ظهور «الهالات السوداء» أسفل العين.. وأفضل طرق العلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت مدينة الملك عبدالله الطبية من بعض الممارسات السلبية والتي قد تتسبب في ظهور الهالات السوداء أسفل العين. وقالت إن من أسباب ظهور الهالات السوداء ما يلي: • قلة النوم

• التدخين

• نقص الحديد

وأوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية، أن احتباس السوائل تحت العين بسبب كثرة الأملاح؛ ولذلك ينصح بالإكثار من شرب الماء والنوم لفترة مناسبة واستخدام الكمادات الباردة على الأعين.

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