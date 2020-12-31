"الصحة العالمية" توافق على لقاح "فايزر" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء "كوفيد-19" على لقاح "فايزر-بيونتيك"، في خطوة من شأنها تسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة.

وقالت ماريانجيلا سيماو، المسؤولة عن الحصول على الأدوية في منظمة الصحة العالمية في بيان "هذه خطوة إيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وهذه الآلية التي يمكن أن تلجأ اليها المنظمة في حالات الطوارىء الصحية تتيح للدول التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بأن تحدد سريعا فاعلية أي دواء، ان تحصل على وسائل علاج بسرعة اكبر.

كما تتيح أيضاً لليونيسف، الوكالة الأممية المكلفة قسماً كبيراً من الجانب اللوجستي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد في العالم، وللمنظمة الاميركية للصحة، ان تشتريا اللقاح لتوزيعه على الدول الفقيرة، بحسب البيان.

وشددت سيماو على الحاجة "إلى جهد أكبر للتمكن من توفير كمية كافية من اللقاحات تلبي حاجات الشعوب ذات الاولوية في كل انحاء العالم".

وتمت إجازة استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" منذ أسابيع عدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتلقى ملايين الأشخاص هذا اللقاح الذي تقدر فاعليته بنسبة 95% ويتطلب حفظه حرارة لا تقل عن ثمانين درجة مئوية تحت الصفر، الامر الذي يجعل تخزينه وتوزيعه أكثر صعوبة.