إنفوجراف.. 9 خطوات للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصاحب قدوم فصل الشتاء عدد من الأمراض، بعضها موسمية والأخرى قد تكون موجودة بالفعل لكن برودة الجو تفاقم من خطورتها خاصة مشاكل التنفس.

وأغلب الأمراض التي تصيب كثيرين في الشتاء تضرب الجهازين التنفسي والهضمي، وترتبط بالجراثيم الفيروسية والبكتيرية ذات القدرة العالية على الانتشار ونقل العدوى بين الأفراد، ما يستوجب معها طرق وقاية معينة لحماية المناعة من التدهور.

وقال الدكتور سامح أحمد، استشاري أمراض صدرية وحساسية في مصر، إن من أشهر الأمراض التي تضرب الجهاز التنفسي في موسم الشتاء حساسية صدر (الربو الشعبي) نتيجة تغير الفصول وبرودة الجو.

ونصح الطبيب المختص بضرورة اتباع بعض الخطوات للوقاية من الإصابة بهذه الأمراض، نتعرف عليها في الإنفوجراف التالي:



