شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات هتقولك جهازك المناعى "بعافية".. أبرزها مشاكل المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن جامعة تكساس الأمريكية، عن بعض المؤشرات التي تمكنك من تحديد ما إذا كان جهازك المناعى ضعيفا أم قويا لمواجهة إصابتك بالأمراض والفيروسات المختلفة، حيث رصد التقرير بعض الأعراض والمؤشرات التي تنبهك بوجود مشكلة في جهازك المناعى الذى يجب عليك تعزيز صحته والعمل على تقويته من خلال بعض العقاقير او النظام الغذائي السليم، طبقا لما ورد في موقع insider.

أهم العلامات التي تؤكد ضعف جهازك المناعى:

1.إصابتك بالالتهابات المستمرة قد تكون علامة لضعف جهازك المناعى، حيث تتمثل مهمته في تحديد واستهداف وتدمير الفيروسات والبكتيريا والخلايا التي لا تنتمي إلى الجسم، إذا كان الشخص يمرض بشكل روتيني ، فمن المحتمل أن جهاز المناعة لديه لا يقوم بعمله.

2.التعب المستمر، حيث أظهرت الأبحاث وجود علاقة معقدة بين الجهاز العصبي وجهاز المناعة، فعندما لا يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح ، فإن تلك الأجهزة الأخرى تعاني من خلل يمكن أن يساهم في التعب المزمن، لذا فهذا يفسر شعورك الدائم بالإرهاق و مشاكل الهرمونات، ومشاكل الصحة العقلية، وارتفاع مستويات التوتر.

3.الطفح الجلدي والتهيج، خاصة أن الجلد هو عضو يتفاعل مع جهاز المناعة ويعتمد عليه مثل أي عضو آخر، حيث ارتبطت ضعف الاستجابة المناعية بمجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، وهذا ما يفسر أيضا اصابتك بالتهاب الجلد التماسي والصدفية وغيرها من الأمراض الجلدية المناعية.

4.مشاكل المعدة، حيث تبين أن هناك ارتباطا بين الجهازين المناعي والجهاز الهضمي، حيث يرتبط جهاز المناعة الضعيف بمشاكل الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي.

5.الجروح بطيئة الالتئام، نظرا لأن الجهاز المناعي يلعب دورًا رئيسيًا في التئام الجروح، وقد تشمل الأسباب الأخرى لتأخر التئام الجروح انخفاض مستويات هرمون النمو البشري أو نقص الزنك أو مرض السكري.