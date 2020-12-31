شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن لقاح أكسفورد وأسترازينكا بعد الموافقة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأتي موافقة هيئة الأدوية البريطانية أمس على لقاح أكسفورد وأسترازينكا لكورونا Oxford / AstraZeneca ، لتمنح أملًا جديداً في نهاية وباء كورونا، وتوقع العلماء والمسئولون أنه يمكننا تخطي الوباء في أقرب وقت، وفي هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات عن لقاح أكسفورد وأسترازينكا بعد حصوله على الموافقة، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

س: ماذا حدث لنظام نصف الجرعة والجرعة الكاملة الذي كان من المفترض أن يكون أكثر فعالية للقاح أكسفورد؟

عندما قدم علماء جامعة أكسفورد نتائج تجاربهم البارزة للعالم، اقترح الأكاديميون أن اللقاح كان أكثر فعالية عند إعطائه نصف جرعة متبوعًا بجرعة كاملة.

ووجدت نتائج البحث أن جرعتين كاملتين فعالتين بنسبة تصل إلى 62 % ضد الفيروس ، مما يجعلها أفضل من معظم لقاحات الأنفلونزا الشتوية لكن يبدو أن تحليل البيانات أظهر أيضًا أن إعطاء المتطوعين نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة كان فعالًا بنسبة 90%.

ومع ذلك ، تم طرح أسئلة على الفور حول كيفية توصل الباحثين إلى هذا الاستنتاج وتم الكشف عن أن رقم الفعالية البالغ 90 %استند إلى حجم عينة صغيرة ولم يكن أي من المتطوعين فوق سن 55 - المجموعة الأكثر تعرضًا لخطر الفيروس.

أوقف المنظمون البريطانيون اليوم نظام نصف الجرعة، وقالوا إنه لم يتم "إثباته" في مزيد من التحليل ولم يكن هناك ذكر لدراسات أخرى لتحديد ما إذا كان أكثر فعالية في منع العدوى.

س: ما الذي تمت الموافقة عليه في لقاح أكسفورد؟

وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في المملكة المتحدة على لقاح أكسفورد / أسترازينيكا لمن هم فوق 18 عامًا.

وقد أوصت بإعطاء جرعتين ، لكنها قالت إنه يمكن أن يكون هناك فجوة تصل إلى 12 أسبوعًا بينهما - مما أثار الآمال في أن يتلقى الملايين جرعتهم الأولى بسرعة.

وأضافوا أنه ينبغي إعطاء جرعتين كاملتين، والتي أظهرت التجارب أنها فعالة بنسبة 62 % ضد الفيروس.

كانت هناك اقتراحات بأن نصف جرعة ونظام جرعة كاملة يمكن أن يحصل على الضوء الأخضر، بعد أن أشارت بيانات التجربة إلى أنه فعال بنسبة تصل إلى 90 % ضد الفيروس لكن "الفعالية الأعلى" استندت إلى عينة أصغر بكثير لم تتضمن أي شخص فوق الخمسين من العمر - وهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

من المعتقد أن وكالة تنظيم الأدوية توصلت إلى عدم وجود بيانات كافية للموافقة على نصف جرعة ونظام جرعة كاملة.

س: كيف يعمل لقاح أسترا زينيكا / أكسفورد؟

يستخدم اللقاح - المسمى ChAdOx1 nCoV-19 - نسخة ضعيفة وغير ضارة من فيروس البرد الشائع لتحفيز المناعة ضد Covid-19.

استخدم العلماء بالفعل هذه التقنية لصنع لقاحات ضد الأنفلونزا وزيكا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) وعدد من الأمراض الأخرى.

لصنع اللقاح ، يتم تعديل فيروس البرد الشائع وراثيًا لتحريكه لإنتاج بروتين Covid-19 spike - الذي يستخدمه الفيروس لغزو الخلايا.

عندما يتم إعطاء اللقاح ، يهاجم الجهاز المناعي للمريض البروتين الشائك عن طريق بناء الأجسام المضادة ، وتحضيره لمحاربة Covid-19 قبل أن يؤدي إلى الإصابة.

تم تعديل فيروس البرد الشائع المستخدم أيضًا لضمان عدم نموه لدى البشر.

س: متى سيكون اللقاح متاحا؟

يجري بالفعل تسليم جرعات اللقاح ، ومن المتوقع وصول ملايين أخرى هذا الأسبوع وقال وزير الصحة مات هانكوك إن الجرعات الأولى ستبدأ اعتبارًا من بداية يناير.

أولًا في الطابور هم أكثر من 80 عامًا وأولئك الذين يعملون في دور الرعاية أو NHS، مما يعني أن كل هؤلاء الأشخاص سيحتاجون إلى التطعيم قبل تقديم اللقاح إلى المجموعات الأخرى ذات الأولوية.

ويهدف الوزراء إلى تطعيم مليوني بريطاني كل أسبوع بحلول منتصف شهر يناير ، حيث يقومون بتدوير عملية تطعيم أوكسفورد.

قال باسكال سوريوت ، الرئيس التنفيذي لشركة AstraZeneca ، إنهم سيكثفون عمليات التسليم "بسرعة كبيرة" في الأسبوعين الأول والثاني من شهر يناير - ويمكن أن يبدأوا في تسليم مليوني دولار كل أسبوع.

وأضاف "سنبدأ في التسليم هذا الأسبوع - ربما اليوم أو غدًا سنقوم بشحن جرعاتنا الأولى سيبدأ التطعيم الأسبوع المقبل وسنصل إلى مليون في الأسبوع وما بعد ذلك بسرعة كبيرة ''.

قالت اللجنة المشتركة للتحصين والتحصين (JCVI) اليوم إن فجوة تصل إلى 12 أسبوعًا بين الجرعات ممكنة، مما يعني أن ملايين آخرين يمكن أن يتلقوا اللقاح الأول.

قالت AstraZeneca إنها تهدف إلى توفير ملايين الجرعات في الربع الأول من العام المقبل كجزء من اتفاق مع الحكومة البريطانية.