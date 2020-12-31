شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الغذاء ببريطانيا يحذر من تناول لحوم الأبقار الأمريكية.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير صادر من صندوق الغذاء المستدام ببريطانيا من استيراد لحوم الحيوانات التى يتم تربيتها فى الولايات المتحدة، نظرا لأنه كشف أن الماشية يتم إطعامها 10 مضادات حيوية محظورة داخل المملكة المتحدة، مما ينتج عنها العديد من الأمراض عند تناولها، طبقا لتقرير نشر في موقع independent.

وأكد التقرير أن استهلاك لحوم الماشية الواردة من أمريكا قد يسفر عنه الإصابة بالسرطان وفيروس كورونا في بعض الأحيان، نظرا لأنها تعتمد على تناول عدد من المضادات الحيوية المحظورة، في ظل الاتفاقيات التى أبرمتها بريطانيا مع الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.

وأوضح التقرير أن بريطانيا لجأت إلى استيراد الأبقار من الولايات المتحدة نتيجة حظر لحوم البقر المعالجة بالهرمونات والدجاج المغسول بالكلور، مما أدى إلى حدوث عجز بالاستهلاك المحلى في المملكة المتحدة.

وحدد التقرير 10 مضادات حيوية محظورة في بريطانيا تستخدم لتعزيز نمو الحيوانات أو قتل الطفيليات في مزارع المصانع الأمريكية التي تربي الماشية والخنازير والدجاج والديك الرومى، والتى تعتمد على الاستخدام الروتيني لتطوير مقاومة المضادات الحيوية.

وحذر التقرير أيضا من وجود بعض المواد المسرطنة في بقايا لحم الخنزير الذى يتم استيراده من الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أوصى بضرورة حظر استخدام مضاد الكاربادوكس، الذى يستخدم في تربية الأبقار والخنازير.

وأشار التقرير إلى أن لاتحاد الأوروبى حظر جميع الاستخدامات الوقائية للمضادات الحيوية في الحيوانات اعتبارًا من عام 2022، بعد أن طالب المنتجين الذين يصدرون الدجاج إلى الاتحاد الأوروبى بذلك للحد من المخاطر الناجمة عن تناول هذه اللحوم.

وكشف التقرير أنه يتم تغذية الأبقار والخنازير والديك الرومي في الولايات المتحدة أيضا بمواد مضافة للنمو تسمى راكتوبامين، وهو محظور في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين لأسباب تتعلق بسلامة الغذاء بسبب الآثار الضارة المحتملة على صحة القلب والأوعية الدموية، من بقايا الدواء في اللحوم ومخلفاتها.

جدير بالذكر أن المزارعين في المملكة المتحدة قد اتخذوا قرارا في عام 2015 من تقليل استخدامهم للمضادات الحيوية بنسبة 43%، إلا أن النظام الزراعى الامريكى يستخدم أكثر من خمسة أضعاف ما يتم إنتاجه لكل كيلوجرام من اللحوم، وثمانى مرات أكثر فى لحوم البقر والديك الرومي.

وأفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها العام الماضي أن 2.8 مليون عدوى مقاومة للمضادات الحيوية تحدث فى البلاد كل عام ويموت 35000 شخص سنويا بسبب المضاعفات الناتجة عن تناول اللحوم.