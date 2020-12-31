نصائح للتغلب على “صداع الجوع”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 09:54 مساءً - نشر موقع “بولدسكاي” Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، نتائج دراسة علمية، أجريت في جامعة ملبورن في أستراليا، يتسبب الجوع في حدوث 31.03% من حالات الصداع في حين يؤدي تخطي الوجبات إلى 29.31% منها بالمقارنة مع عوامل أخرى مثل الانفعالات الشديدة والتعب وتغيرات الطقس والحيض والسفر والضوضاء وساعات النوم.

أسباب صداع الجوع

تؤدي عوامل متعددة مثل الجفاف ونقص السعرات الحرارية والكافيين إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الجسم مما قد يؤدي إلى حدوث صداع. فعندما يشعر الدماغ بانخفاض مستويات الجلوكوز فإنه يطلق هرمونات معينة مثل الجلوكاجون والكورتيزول والأدرينالين للتعافي من نقص السكر في الدم أو انخفاض مستويات الجلوكوز.

وكأحد الآثار الجانبية لهذه الهرمونات، يحدث صداع مصحوبًا بالشعور بالإرهاق أو الكسل أو الغثيان. كما أن الجفاف ونقص الكافيين ونقص الغذاء يتسبب في شد أنسجة المخ وبالتالي تنشيط مستقبلات الألم التي تسبب الصداع. وتزداد شدة الصداع لدى الأشخاص الذين يعانون من التوتر أو مرض السكري.

وتشير دراسة، أجراها باحثون يونانيون، إلى أن الصداع يزداد سوءًا بنسبة 93% لدى الأشخاص، الذين يعانون من التوتر، أما من لا يعانون منه فلا تزيد النسبة عن 58%. ويمكن أن يؤدي الجوع والتوتر أيضًا إلى حدوث نوبات الصداع النصفي.

أعراض صداع الجوع

تظهر أعراض صداع الجوع في شكل شعور بالضغط على جانبي الرأس والجبهة مع توتر الكتفين والرقبة. ويصاحب صداع الجوع الأعراض التالية:

• هدير أو قرقرة المعدة

• إعياء

• ارتعاش اليد

• الدوخة

• آلام في المعدة

• التعرق

• الإحساس بالبرد

مشاكل الجهاز الهضمي

ووفقا لدراسة أجراها فريق باحثين من جامعتي المسيسيبي وسيناسياتي بالولايات المتحدة، يمكن أن يكون الصداع الأولي بسبب بعض اضطرابات الجهاز الهضمي ويمكن أن يكون علاج هذه المشاكل حلا رئيسيا للصداع. وتشمل بعض مشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بالصداع الأولي مرض الجزر المعدي المريئي GERD والإمساك وعسر الهضم ومتلازمة الأمعاء الالتهابية IBS، وآلام وظيفية في البطن ومرض الاضطرابات الهضمية.

يرجح الخبراء أن تلقي العلاج لهذه الأمراض يمكن أن يضع نهاية أو يخفف الصداع الناجم عنها وكذلك تحسين نوعية الحياة.

نصائح لمنع صداع الجوع

1• تناول الأطعمة الصحية في الوقت المحدد.

2• تجنب تخطي الوجبات وخاصة الإفطار.

3• تناول وجبات صغيرة على فترات منتظمة، خاصة لمن تنطوي طبيعة عملهم على جدول زمني مزدحم للغاية.

4• تجنب الشوكولاتة أو العصائر المحلاة لأنها ربما تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات الجلوكوز وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

5• تناول الكثير من الماء لتقليل سلبيات الشعور بالجوع.

6• الاحتفاظ بثمرة فاكهة مثل التفاح أو البرتقال أو علبة من المكسرات في متناول اليد.

7• الحرص على تناول الزبادي أو عصائر الفاكهة غير المحلاة.

استشارة الطبيب

يشير الخبراء إلى أن صداع الجوع أمر شائع عندما تكون معدة فارغة وعادة ما يزول بعد تناول الطعام.

لكن هذا لا يعني أن الجوع هو السبب الوحيد للصداع لذلك إذا تم ملاحظة أن هناك نوبات صداع منتظمة دون جوع، فربما يكون هناك سبب آخر يتطلب عناية طبية فورية للتشخيص والعلاج المناسبين، وذلك بحسب “العربية”.