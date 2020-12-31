فرنسا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب أفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا التي رصدت في جنوب أفريقيا، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيل أول حالة مؤكدة للسلالة التي ظهرت في بريطانيا.
وجرى تأكيد هذه السلالة التي قد تكون أشد عدوى على غرار نظيرتها في بريطانيا، الأربعاء لدى رجل عائد من جنوب أفريقيا يقيم في أوت رين (شرق) قرب الحدود السويسرية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وعند عودته من جنوب أفريقيا، خضع الرجل الذي ظهرت عليه أعراض تشير إلى الإصابة بـ"كوفيد-19" لفحص في سويسرا.
وبعدما جاءت نتيجة الاختبار إيجابية، تم إجراء تسلسل للفيروس ليتم التأكيد أنه مصاب بالفيروس المتحور "501.في 2" الذي رصد في جنوب أفريقيا في أكتوبر/تشرين الاول والمسؤول عن غالبية الإصابات الجديدة.
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