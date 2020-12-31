شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإصابة بالأمراض الموسمية فى الهند بسبب الإجراءات الوقائية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فى انخفاض أمراض أخرى موسمية كانت شائعة فى الهند، وخصوصا فى مدينة بومباى عاصمة ولاية ماهاراشترا وأكبر المدن الهندية وعدد سكانها يتجاوز الـ 12,100,000 نسمة.

وكشفت شبكة تايمز ناوtimesnownew الهندية أن المدينة شهدت انخفاضًا بنسبة تزيد عن 100 % في حالات أمراض الرياح الموسمية مثل حمى الضنك وفيروس H1N1، والتى كانت تنتشر فيها عادات غير صحية.

وفقًا لتقرير الشبكة انخفض عدد الأمراض المرتبطة بالرياح الموسمية وحالات أنفلونزا الخنازير بنسبة تزيد عن 100 %، يستمر موسم الرياح الموسمية طويلاً في مومباي، مما يؤدي إلى ظهور أمراض موسمية. في عام 2020، مع انتشار فيروس كورونا بسرعة في المدينة، كان الناس قلقين بشأن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لوقف انتشار أمراض الرياح الموسمية.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، انخفاض حالات حمى الضنك وفيروس H1N1 والتهاب المعدة والأمعاء وداء البريميات إلى 128 و 44 و 2478 و 237 على التوالي هذا العام حتى 20 ديسمبر في العام الماضي، سجلت المدينة 920 حمى ضنك و281 من داء البريميات و 7785 التهابًا معديًا. و451 حالة H1N1 .

وفقا للخبراء، ساعد الانخفاض في الحالات أيضًا في تشخيص وعلاج مرضى كورونا، إذا تم الإبلاغ عن إصابات موسمية بأعداد كبيرة هذا العام، فقد تؤدي الأعراض المتشابهة والمتداخلة إلى تأخير تشخيص وعلاج كورونا، وانخفاض مناعة الناس أيضا، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بـفيروس كورونا.