شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: 6 ملايين شخص يحصلون على لقاح كورونا فى 26 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية حصول أكثر من 6 ملايين شخص فى 26 دولة على جرعات لقاح فيروس كورونا، وسيتم تقديم مليارات أخرى خلال الفترة المقبله فى أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

وبدأت التطعيمات فى الولايات المتحدة فى 14 ديسمبر مع العاملين فى مجال الرعاية الصحية، وحتى الآن تم إعطاء 3.05 مليون جرعة، وفقًا لإحصاء كل ولاية من قبل بلومبرج وبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تدير الولايات المتحدة مخصصات الدولة من لقاح فايزر وبايونتك، بالإضافة إلى جرعة لقاح مودرنا، بهدف توزيع 20 مليون جرعة بحلول أوائل يناير، ويتطلب كلا اللقاحين جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع، ويتم الاحتفاظ بالجرعات الثانية فى الاحتياط حتى تصبح جاهزة للتناول.

جهد عالمى لوقف كورونا

تم الآن السماح باستخدام لقاح فايزر وبايونتك فى جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، وبدأت حملات التطعيم فى 26 دولة على الأقل بجانب لقاح مودرنا، كما دخل فى السباق أيضا لقاح شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، حيث حصل على أول ترخيص رئيسى من المملكة المتحدة فى 30 ديسمبر.

السباق لإنهاء الوباء

وتم إعطاء أكثر من 6 ملايين جرعة فى 26 دولة، الولايات المتحدة 3049456 مليون جرعه، الصين مليون جرعه، المملكة المتحدة 625981 الف جرعة، روسيا 440 الف جرعه، ألمانيا 78109 ألف جرعة، كندا 75843 الف جرعه،البحرين 57317 جرعة، المكسيك 24998 جرعة، إيطاليا 9803 جرعة، سلوفينيا 9750، جرعه، شيلي 8638 جرعة، كرواتيا 7864 جرعه، البرتغال 7585 جرعة، الدنمارك 6775 جرعة، النمسا 6000 جرعة.

ووافقت هيئة تنظيم الأدوية فى الصين على أول لقاح لفيروس كورونا فى البلاد للاستخدام العام، فى علامة على الثقة فى اللقاحات التجريبية التى تخطط الصين لإصدارها داخل حدودها وخارجها.

ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" قال مسئولون صينيون، اليوم، إن لقاح فيروس كورونا الذى طورته المجموعة الصينية الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" تمت الموافقة عليه فى السوق، بشروط، وسيتم توفيره مجانًا لبرنامج التطعيم الوطنى.