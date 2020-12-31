شكرا لقرائتكم خبر عن 14 حالة من سلالة كورونا الجديدة بالهند واحتياطات لتجنب التقاط العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بالهند أن 14 شخصا عادوا إلى الهند من المملكة المتحدة ثبت إصابتهم بسلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في المملكة المتحدة، ليصل العدد إلى 20 مريضًا أصيبوا بالمتغير البريطاني المتحور في الهند.

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، تم الكشف عن سلالة المملكة المتحدة المتحولة من عينات تم اختبارها في مختبرات مختلفة في جميع أنحاء الهند: ثمانية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض (دلهي) ، وواحد في NIBMG كولكاتا ، وواحد في NIV Pune ، وسبعة في NIMHANS بنغالورو ، واثنان في CCMB Hyderabad وواحد IGIB دلهي.



14 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا الجدديد بالهند

ومن 25 نوفمبر إلى 23 ديسمبر 2020 ، في منتصف الليل ، نزل حوالي 33000 مسافر في مطارات هندية مختلفة من المملكة المتحدة، حيث يتم تتبع جميع هؤلاء الركاب وإخضاعهم لاختبارات RT-PCR من قبل الولايات والأقاليم الاتحادية، ومن بين هؤلاء ، تم العثور على 114 حالة إيجابية للفيروس حتى الآن، وتم إرسال هذه العينات الإيجابية إلى 10 مختبرات INSACOG لتسلسل الجينوم، وحتى أمس الأربعاء، اكتشف التسلسل الجيني وجود متغير بريطاني متحور في 20 عينة.

تم اكتشاف المتغير الجديد في المملكة المتحدة أيضًا في العديد من البلدان الأخرى مثل الدنمارك وهولندا وأستراليا وإيطاليا والسويد وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وألمانيا وكندا واليابان ولبنان وسنغافورة.

لماذا يسبب متغير فيروس كورونا الجديد الكثير من القلق؟

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن السلالة الجديدة (المسماة B.1.1.7) قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 % من المتغيرات السابقة وأنها تنتشر بسرعة أكبر بكثير.

وتم اكتشاف سلالة الفيروس المعدية لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا في سبتمبر، ومنذ ذلك الحين ، أصبح هو البديل الأكثر شيوعًا في إنجلترا ، حيث يمثل أكثر من 50 ٪ من الحالات الجديدة التي تم تشخيصها بين أكتوبر و 13 ديسمبر في المملكة المتحدة ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

بعد تحليل مفصل للمتغير الجديد، وجد العلماء 23 طفرة ، 8 منها في بروتين الشوكة الذي يستخدمه الفيروس لربط الخلايا البشرية ودخولها ، حسبما ذكرت مجلة science.

لقد غيرت طفرة واحدة تسمى "N501Y" الجزء الأكثر أهمية في الارتفاع، والمعروف باسم "مجال ربط المستقبلات" ، والذي يقوم بالاتصال الأول بسطح خلايا الجسم، ووفقًا للباحثين ، يبدو أن التغييرات في هذا الجزء تجعل الفيروس أكثر عدوى وينتشر بسهولة بين الناس.

هل متغير فيروس كورونا الجديد أكثر فتكًا؟

الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كانت أكثر فتكًا من السلالات السابقة ، لكنهم يعلمون أنها تنتشر بسهولة أكبر، وهذا يعني أنه يمكن أن يؤدي إلى دخول المزيد من الأشخاص إلى المستشفى، وإذا أصبحت المستشفيات مزدحمة ، فقد تنخفض جودة رعاية المرضى ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات.

ما الاحتياطات الإضافية التي يجب اتخاذها لتجنب السلالة الجديدة؟

بينما يُقال إن المتغير الجديد أكثر عدوى، فإنه ينتشر بنفس الطريقة مثل الشكل العادي لفيروس كورونا، وهذا يعني أن نفس الاحتياطات التي اتبعتها لمنع انتشار الفيروس منذ مارس ستعمل أيضًا مع البديل البريطاني الجديد. لذلك ، استمر في ارتداء قناع الوجه ، والنظافة الشخصية ، والحفاظ على التباعد الجسدي ، وتجنب النزهات غير الضرورية ، وما إلى ذلك لتجنب الإصابة بأي نوع من أنواع فيروس كورونا. أيضًا ، يجب إبلاغ السلطات المعنية بأي أعراض لـ Covid-19.