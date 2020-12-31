شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة يابانية تكشف دور بروتين داخل الجسم في الإصابة بمرض الفصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أجرتها جامعة كيوتو اليابانية، عن وجود بروتين معين بجسم الانسان مسئول عن الإصابة بالاضطرابات النفسية المسببة لمرض انفصام الشخصية، حيث تبين أن البروتين المسئول عن نقل الكوليسترول الخلوى هو الذى يسبب مرض الفصام داخل المخ، طبقا لتقرير ورد في موقع medicalxpress.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا البروتين يملك وظائف هامة داخل جسم الانسان تتركز في إظهار مرض انفصام الشخصية، ويطلق على هذا البروتين اسم ABCA13 ، الذى ينتمى الى عائلة بروتينات والتي تشارك في نقل الكوليسترول والجزيئات الأخرى داخل وخارج الخلايا.

وكشف الباحثون على الدور الذى يلعبه البروتين في نقل الكوليسترول، فأن تراجع مستويات هذا البروتين داخل الجسم يتسبب في الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية، حيث تبين أن الحويصلات في النهايات العصبية الدماغية التي تفتقر إلى هذا البروتين، تساهم في الإصابة بخلل نفسى لدى هؤلاء الأشخاص.

وأكد الباحثون أن الخلايا البشرية التي تحتوي على نسخ متحولة من ABCA13 تبين أنها مرتبطة ببعض الاضطرابات النفسية، حيث يلعب البروتين وظائف مختلفة يمكن أن تؤدي إلى تطوير استراتيجيات علاجية جديدة للاضطرابات النفسية مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب الشديد.

ويعتبرالفصام اضطراب حاد في الدماغ يشوه طريقة تفكيرالمصاب به وطريقة تعبيره عن مشاعره ونظرته إلى الواقع ورؤية الوقائع والعلاقات المتبادلة بينه وبين المحيطين به.