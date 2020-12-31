الإمارات توفر لقاح "سينوفارم" ضد كورونا للمواطنين والمقيمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية توفر اللقاح للفيروس غير النشط ضد كورونا "سينوفارم" حالياً في جميع المراكز الصحية لجميع المواطنين والمقيمين فوق 18 عاماً وخاصة كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

يأتي ذلك بعد إعلان الوزارة التسجيل الرسمي للقاح، وفي إطار جهودها المتواصلة لحماية صحة أفراد المجتمع والاستفادة من أفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة الإمارات لتمكين القطاع الصحي وتعزيز كفاءته بمواجهة "كوفيد-19".



وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة أن الوزارة بدأت بتوفير لقاح "كوفيد-19" المدرج والمسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في مرافقها الصحية بعد النتائج الإيجابية التي أكدت فعالية اللقاح بنسبة عالية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار إلى إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة ولاسيما كبار المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وانطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متميزة لهم تقديراً لمكانتهم المجتمعية.

ولفت الدكتور الرند إلى أن القطاع الصحي في الإمارات كان ضمن أفضل الدول في التعامل مع كورونا نظراً لتطور قطاعها الصحي و رؤية القيادة الرشيدة في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز تنافسيته العالمية، من خلال اعتماد اللقاح الذي يتطابق مع المعايير الصارمة التي تتبعها دولة الامارات.

وتقدم بالشكر والامتنان لحكومة الإمارات التي وفرت جميع التجهيزات والمعدات الطبية، والمخزون الاستراتيجي للدواء، تأكيداً على استثنائية الإمارات في احتواء خطر فيروس كورونا وحماية صحة أفراد المجتمع، كمثال ملهم يحتذى به عالمياً.

ويتكون اللقاح المعتمد من جرعتين يتم إعطاء الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي، والثانية بعد 21 إلى 28 يوماً من موعد الجرعة الأولى، وذلك بعد مراجعة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة أبوظبي.

وقد أظهرت النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، فعالية مناعة ضد أعراض الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99 % من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض.

وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.