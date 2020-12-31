شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء البريطانى: ارتفاع معدلات الوفيات بكورونا 44% بعد انتشار السلالة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائيات رسمية صادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) البريطانى عن ارتفاع معدلات الوفيات بفيروس كورونا الأسبوعية، بنسبة وصلت لأكثر من 44% فى جنوب شرق إنجلترا، ما يمثل قفزة بالوفيات عن الأسبوع الماضى، طبقا لتقرير نشر فى موقع dailymail.

وأوضح التقرير أن القفزة بالوفيات حدثت نتيجة تفشى السلالة الجديدة التى ظهرت مؤخرا بالجنوب، بعد أن سجلت الجهات الرسمية زيادة فى الإصابات وبالتالي اسفرت عن ارتفاع الوفيات.

وكشف التقرير عن ارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس في 6 مناطق بإنجلترا، وظلت طفرة الإصابات تزداد فى جميع المناطق مقارنة بالأسابيع الماضية، إلا أن الوفيات تراجعت فى منطقتى الشمال الغربى والشمال الشرقى وغرب ميدلاندز، بنسبة 11%، فى حين ارتفعت في ويلز بنسبة 14.8%، بعد تسجيل 256 حالة وفاة مقارنة بـ223 فى الأسبوع السابق.

وأكد التقرير أن ارتفاع الوفيات جاء بعد تفشى السلالة الجديدة فى 60 منطقة مختلفة فى أنحاء البلاد، حيث حذر الخبراء من انتشار العدوى جراء السلالة البريطانية بنسبة 56% على الأقل، على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أنها أكثر خطورة مقارنة بالنسخة القديمة.

وأوضح التقرير أن أكبر زيادة كانت فى الجنوب الشرقى، حيث قفزت بنسبة 44% بعد وفاة 425 ساكنًا بالفيروس مقارنة بـ 294 فى الأسبوع السابق، تلاها الجنوب الغربى، حيث ارتفعت بنسبة 23%، ثم لندن بنسبة 20%، بعد أن تم تسجيل ما يصل إلى 13011 حالة وفاة خلال الأيام الأخيرة.

وأظهر التقرير عن ارتفاع عدد الوفيات في المستشفيات والمنازل الخاصة أعلى من المتوسط​​، لكنها كانت أقل في دور الرعاية، حيث يشير ارتفاع إعدادات الرعاية الصحية إلى زيادة الضغط على المستشفيات، في حين أن المزيد من الوفيات في المنزل قد يشير إلى أن المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى يبتعدون عن المراكز الطبية خوفًا من الإصابة بالفيروس.

يأتي ذلك بعد أن قررت بريطانيا خلال الشهر الجارى فرض قيود صارمة على مواطنيها لمنع تفشى السلالة الجديدة، مع إجبار المتاجر غير الضرورية وصالات الألعاب الرياضية على الإغلاق.