شكرا لقرائتكم خبر عن صربيا تبتكر جهاز جديد على شكل كرة "بينج بونج" لعلاج حموضة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجرتها جامعة بلجراد في صربيا، عن ابتكار جديد قد يحدث ثورة لعلاج مرضى اضطرابات المعدة، والذى يعتمد على زرع كرة بينج بونج المصنوعة من السليكون داخل المعدة، الأمرالذى يساعد على تخفيف حرقة المعدة المستمرة، طبقا لتقرير نشر في موقع dailymail.

وأشارت الدراسة إلى أن كرة السيليكون المزروعة في المعدة تسهم فى تخفيف حرقة المعدة المستمرة، حيث سيتم زرع جهاز بحجم كرة بينج بونج، في الجزء العلوي من داخل المعدة عن طريق جراحة ثقب المفتاح، وستقوم الكرة بالضغط لأسفل على الصمام أحادي الاتجاه الذي يسمح للطعام بالانتقال من المريء إلى المعدة، مما يعمل على توقف الصمام عن الفتح بطريقة خاطئة، والسماح بتسرب الحمض من المعدة إلى المريء .





وأكدت الدراسة أن الجهاز يوفر راحة طويلة لمرضى المعد، حيث تؤثر الحموضة العلوية على واحد من كل ثلاثة اشخاص، وتشمل عواما الخطر للمسنة التي قد تزيد الضغط على المعدة بالإضافة إلى التدخين وبعض الأدوية مثل بعض حبوب ارتفاع ضغط الدم أو مضادات الاكتئاب، التي تهيج الصمام أو تضعفه، حيث تحدث الحموضة المعوية بسبب حمض الهيدروكلوريك الذي يتم إنتاجه لتكسير الطعام، الذى يتدفق أيضا إلى المريء.

وأوضحت الدراسة أن الحموضة تحدث نتيجة خلل في العضلة ، يطلق عليه اسم العضلة العاصرة المريئية السفلية، والتي تعمل كصمام أحادي الاتجاه للتحكم في تدفق الطعام إلى المعدة، لذا يمكن علاج حرقة الفؤاد العرضية بأقراص مضادات الحموضة .

ويطلق على الجهاز الجديد الذى سيتم وضعه للحد من حموضة المعدة اسم

RefluxSto ، والذى سيتم وضعه من خلال الضغط على الكرة وإدخالها من خلال شق في البطن ووضعها في موضعها باستخدام مسبار، بحيث تتمدد الكرة بعد ذلك ويتم سحب بطانة المعدة حولها .