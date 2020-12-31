19 وفاة و342 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة، و834 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 101 إصابة و712 حالة شفاء، و13 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 100 ألف و277 شخصاً، بينهم 26 ألفاً و62 حالة نشطة، ووفاة 1478.



