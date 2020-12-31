"تحصين بطيء".. كورونا يطارد أمريكا بأزمة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى نحو 2.6 مليون أمريكي تقريبا لقاحا للوقاية من كوفيد-19 بحلول اليوم الأخير من 2020، في حين كان المستهدف تحصين 20 مليونا هذا الشهر.

وقال مسؤولون اتحاديون للصحفيين، الأربعاء، إن نحو 14 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا جرى توزيعها على الولايات حتى الآن وهو ما يقل عن هدف توزيع 20 مليون جرعة هذا الشهر.



وحتى أوائل الشهر الحالي، أكد المسؤولون مرارا أن 40 مليون جرعة من اللقاحات ستكون متاحة هذا الشهر بما يكفي لتحصين 20 مليونا بجرعتين.

ووفقا للبيانات التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فالوصول للمعدل المطلوب في سرعة حملات التطعيم كان أبطأ كثيرا من المتوقع حتى رغم اقتراب عدد الجرعات الموزعة من الحد المستهدف.

وكتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة: "الحكومة الاتحادية وزعت اللقاحات على الولايات.. الأمر يعود الآن للولايات.. ابدأوا التحرك!".

وقال مسؤولون محليون في قطاع الصحة إن الافتقار للتمويل الاتحادي لتوزيع اللقاحات منعهم من تعيين الموظفين المطلوبين لإتمام العملية.