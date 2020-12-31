كورونا يؤجل الامتحانات بالمدارس والجامعات المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الحكومة المصرية، الخميس، استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بُعد، اعتبارا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما قررت الحكومة خلال اجتماعها، الخميس، الموافقة على مقترح وزارتي التعليم والتعليم العالي بتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة نصف العام، والتي من المقرر أن تنتهي في 18 شباط/فبراير 2021.



وأكدت الحكومة أن القرار يأتي في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وحرصا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

وشهدت البيانات الرسمية للإصابات والوفيات في مصر ارتفاعا خلال الفترة الماضية.

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل البلاد إجمالا لأكثر من 136 ألف حالة إصابة و7576 حالة وفاة.