القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت دولة غينيا الواقعة في غرب أفريقيا، في إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لوزراء حكومتها.
وتم بث لقطات على شاشات التلفزيون للوزراء وهم يحصلون على جرعات من اللقاح في القصر الرئاسي مساء الأربعاء.
وأفادت تقارير بأن وزراء غينيا حصلوا على لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الذي يستخدم أيضا في أماكن مثل بيلاروس والأرجنتين.
وقد تم تسجيل 13 ألفا و680 حالة إصابة بالمرض في غينيا حتى الآن، بحسب إحصاءات المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما توفي 80 شخصا جراء الإصابة بالمرض.
وتعتزم غينيا إطلاق برنامج تطعيم على نطاق واسع خلال 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر غينيا تبدأ تطعيم الوزراء ضد كورونا باللقاح الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.