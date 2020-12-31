غينيا تبدأ تطعيم الوزراء ضد كورونا باللقاح الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت دولة غينيا الواقعة في غرب أفريقيا، في إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لوزراء حكومتها.

وتم بث لقطات على شاشات التلفزيون للوزراء وهم يحصلون على جرعات من اللقاح في القصر الرئاسي مساء الأربعاء.



وأفادت تقارير بأن وزراء غينيا حصلوا على لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الذي يستخدم أيضا في أماكن مثل بيلاروس والأرجنتين.

وقد تم تسجيل 13 ألفا و680 حالة إصابة بالمرض في غينيا حتى الآن، بحسب إحصاءات المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما توفي 80 شخصا جراء الإصابة بالمرض.

وتعتزم غينيا إطلاق برنامج تطعيم على نطاق واسع خلال 2021.