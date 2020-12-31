شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير معتادة لـ كورونا.. تشمل مشاكل جلدية وتورم العيون والارتباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن ينتج عن فيروس كورونا مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الأشخاص بطرق مختلفة تمامًا.ووفقا لتقرير المجلة الأمريكية " نيوزويك"، اعتقد العلماء في البداية أن الفيروس كان في الأساس مرضًا تنفسيًا ، لكن الأبحاث توضح بشكل متزايد أنه في الواقع اضطراب معقد متعدد الأنظمة.

وكثير من الناس لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق بعد الإصابة، ولكن تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا الحمى والتعب والسعال الجاف وآلام الجسم وضيق التنفس والصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف، ولكن ما هي الأعراض الأكثر غرابة التي يمكن أن يسببها المرض؟



اعراض غير اعتيادية

مشاكل الجهاز الهضمي:

يمكن أن يعاني مرضى كوفيد -19 في بعض الأحيان من أعراض مثل فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووجدت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي أن الإسهال قد يكون العرض الأول أو الوحيد الذي يعاني منه المرضى.

مشاكل الجلد:

تم ربط فيروس كورونا بمجموعة متنوعة من التغيرات الجلدية، بما في ذلك الآفات الحكة أو الرقيقة في اليدين والقدمين، والطفح الجلدي الشبيه بالحصبة، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

فقدان حاسة الشم والتذوق:

من التجارب الشائعة بين مرضى كوفيد -19 فقدان حاسة الشم أو التذوق. أفاد بعض المرضى أيضًا أن حواسهم أصبحت مشوهة بطرق غير معتادة ، وغالبًا ما تجعل بعض الأطعمة أو الروائح طعمًا ورائحة كريهة، ويُعرف هذا الاضطراب باسم باروسميا ويمكن أن يصيب الأشخاص على ما يبدو حتى بعد تعافيهم من أعراض فيروس كورونا الأخرى.

مشاكل العين:

يمكن أن يؤثر مرض كوفيد -19 على المنطقة المحيطة بالعينين بعدة طرق، على سبيل المثال ، ارتبط المرض بتورم الجفون وزيادة إفرازات العين. كما تم الإبلاغ عن زيادة الحساسية للضوء لدى المرضى.

الارتباك والأعراض العصبية الأخرى:

يبدو أن المرض يتسبب أيضًا في مجموعة واسعة من التأثيرات العصبية ، بما في ذلك الدوخة والارتباك ، وهذا الأخير منتشر بشكل خاص عند كبار السن المصابين بعدوى شديدة.

الهلوسة والأعراض الذهانية:

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن عددًا قليلاً من مرضى كورونا أصيبوا بأعراض ذهانية شديدة بعد الإصابة بالمرض، على الرغم من أنهم غالبًا ليس لديهم تاريخ من الأمراض العقلية، ولكن لم يتضح بعد ما الذي يمكن أن يسبب ظهور مثل هذه الأعراض.

متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال:

يبدو أن الأطفال يعانون من أعراض كورونا أكثر اعتدالًا من البالغين، ولكن في حالات نادرة ، عانى بعض الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بـ كورونا من حالة خطيرة يطلق عليها اسم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال ، والتي تؤدي إلى أعراض مثل الحمى والطفح الجلدي ومشاكل الجهاز الهضمي.