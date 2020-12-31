شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الأمريكية: إصابة 2 مليون طفل أمريكى على الأقل بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا لدى الأطفال لتصل الى 2 مليون طفل مصاب داخل أمريكا، ما يشير إلى زيادة أعداد المصابين خاصة بين صغار السن خلال الذروة الأخيرة التى يشهدها العالم جراء تفشى السلالة البريطانية الجديدة، طبقا لتقرير ورد فى شبكة نيوز الأمريكية foxnews.

وأكد التقرير الصادر من الأكاديمية الأمريكية أنه حتى منتصف نوفمبر الماضى، والتى بلغت أكثر من مليون حالة من الإصابات بالفيروس التاجى، حيث تبين أن هناك مضاعفات وآثار طويلة قد يتعرض إليها الأطفال المتعافين من الفيروس، تتعلق بالصحة البدنية وبعض الآثار النفسية والعقلية.

وأشار التقرير إلى أن 12.4% من الأطفال فى الولايات المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا، فى حين توفى 172 طفلا على الأقل من 17 ديسمبر الماضى حتى الوقت الراهن، بينما أوضح التقرير أن هناك 1.8% من الطفال يدخلون المستشفى بسبب المضاعفات الناجمة عن الإصابة.

وأوضحت التقرير أيضا أن أعداد الإصابات المسجلة بين صفوف الأطفال بفيروس كورونا قد تزيد عن 2 مليون حالة، نظرا لأن العديد منهم يصابوا بالفيروس دون الشعور بأعراض قوية، ما يشير إلى زيادة تفشى الفيروس بين الأطفال خلال الموجة الأخيرة، خاصة فى ظل استمرار العام الدراسى وإقبال الطلاب على الحضور.

وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد أكد فى تقرير سابق أن معظم الأطفال الذين يصابون بفيروس كورونا سيكون لديهم أعراض خفيفة أو لا توجد أعراض على الإطلاق، وقد يتعرض البعض إلى الإصابة الشديدة ويضطرون إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة أو وضعهم على جهاز التنفس الصناعى لمساعدتهم على التنفس.

وأشار تقرير مركز السيطرة على الأمراض إلى أنه تم تسجيل حالات نادرة وخطيرة لدى الأطفال الذين تم تحديدهم على أنهم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C).