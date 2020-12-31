شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تعلن عدم وجود دليل على فعالية اللقاح عند أخذ الجرعات بفاصل 12 أسبوعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة فايزر، من أنه لا توجد بيانات تظهر أن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا الخاص بها توفر حماية طويلة الأمد ، بعد أن ألغت المملكة المتحدة خطتها الأصلية لإطلاق اللقاح.

ووفقا لتقرير صحيفة ديلى ميل البريطانية " dailymail"، أوصى المنظم الطبي في المملكة المتحدة بإعطاء لقاحات كورونا، على جرعتين تفصل بينهما 3 أشهر ، بدلاً من فترة الـ 21 يوما المقصودة ، للسماح بتطعيم ملايين الأشخاص خلال فترة زمنية أقصر.



لقاح فايزر

وأن تطبق الاستراتيجية على لقاح Pfizer / BioNTech واللقاح المعتمد حديثًا من قبل Oxford / AstraZeneca ، على الرغم من البيانات المحدودة حول فعالية الجرعات الأولية.

ووفقا للتقرير، تعد هذه استجابة مباشرة لارتفاع حالات كورونا والاستشفاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة التي تحركها سلالة جديدة شديدة العدوى ظهرت في جنوب شرق إنجلترا في سبتمبر.

وتواجه إنجلترا بأكملها تقريبًا إغلاقًا حتى الربيع، حيث كانت لقاحات كوفيد الأمل الوحيد، ويريد مديرو الصحة الآن إعطاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص جرعة أولية، لذلك يمكن لعدد أكبر من السكان التمتع ببعض الحماية على الأقل.

وأشادت شركة AstraZeneca بالخطوة وكشفت أنها اختبرت استراتيجية الثلاثة أشهر على مجموعة فرعية صغيرة من التجريبيين في دراساتها.

لكن شركة فايزر قالت إنه لا توجد بيانات في دراساتها تظهر أن لقاحها يقي من كوفيد عند تناوله لمدة 12 أسبوعًا، وأظهرت بيانات من دراسة المرحلة الثالثة لشركة فايزر، أنه على الرغم من أن الحماية الجزئية من اللقاح تبدأ في وقت مبكر بعد 12 يومًا من الجرعة الأولى، إلا أن هناك حاجة إلى جرعتين من اللقاح لتوفير أقصى حماية ضد المرض ، وفعالية اللقاح 95 %، موضحة أنه "لا توجد بيانات تثبت أن الحماية بعد الجرعة الأولى تستمر بعد 21 يومًا".

وأوصت اللجنة الحكومية المشتركة للتطعيم والتحصين البريطانية (JCVI) اليوم بضرورة إعطاء جرعة واحدة من أي من اللقاحين لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المعرضين للخطر ، بدلاً من الالتزام باستراتيجية الجرعتين.

قال البروفيسور وي شين ليم ، رئيس JCVI ، إنه مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا حاليًا، فإن "الحاجة الملحة الفورية هي مستويات سريعة وعالية من امتصاص اللقاح ''.

وقال إنه بعد الجرعة الأولى ، يكتسب الأشخاص مستوى عاليًا من الحماية ، ولذلك توصي اللجنة المشتركة للتطعيم بإعطاء الأولوية للجرعة الأولية لكل من لقاحي Pfizer و AstraZeneca.

قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC): `` سيظل الجميع يتلقون جرعتهم الثانية وسيكون هذا في غضون 12 أسبوعًا من أول جرعة، فالجرعة الثانية تكمل الدورة وهي مهمة للحماية على المدى الطويل.

تعطي الجرعة الأولى مستوى عاليًا من المناعة - بما يكفي لوقف دخول المستشفى - والجرعة الثانية تكون على أي حال في أكثر حالاتها فعالية بعد 2/3 أشهر من الأولى ، وفي ذلك الوقت سيكون لدينا إمدادات إضافية من اللقاح لتغطيتها الجرعات الثانية.