شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف حالة ثانية مصابة بسلالة كورونا الجديدة في ولاية كولورادو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو الصحة في ولاية كولورادو الأمريكية أنهم وجدوا حالة محلية ثانية لسلالة فيروس كورونا الجديدة، وأضاف الخبراء أن هذه الحالة قد تكون معدية بشكل خاص، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن أول حالة للسلالة الجديدة في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية.

وأوضح مسئولو الصحة إن كل من الحالة المؤكدة والحالة المشتبه بها تتعلق بأعضاء الحرس الوطني الذين كانوا يعملون في مؤسسة Good Samaritan Society للمساعدة في المعيشة على بعد حوالي 45 ميلاً شمال شرق كولورادو.

وقال مدير الصحة دواين سميث إنه "لا يوجد ما يشير في هذه المرحلة إلى أن هذا الحدث قد تجاوز حدود المنشأة وداخل المجتمع الأكبر."

وكانت الحالات جزءًا من فريق مكون من ستة أعضاء من الحرس تم نشرهم في جمعية السامري الصالح - شيملا بعد اندلاع فيروس كورونا مؤخرًا مما تسبب في نقص في الموظفين.

قال حاكم الولاية جاريد بوليس يوم الثلاثاء إن الرجل الأول ليس لديه تاريخ سفر معروف، وقال ويليام هاسيلتين، رئيس ورئيس مركز أبحاث الصحة العالمية ACCESS Health International، لشبكة CNN يوم الأربعاء، إنه بسبب ذلك جزئيًا، هناك فرصة جيدة لانتشار السلالة داخل المجتمع.

ظهر المتغير في المملكة المتحدة في سبتمبر، وقال مسئولو الصحة الأمريكيون في الأيام الأخيرة عندما أصبح منتشرًا في المملكة المتحدة إنه ربما كان موجودًا بالفعل في الولايات المتحدة.

في كاليفورنيا، قال ناثان فليتشر، المشرف في سان دييجو، إن رجلاً يبلغ من العمر 30 عامًا وليس له سجل سفر لديه نوع المملكة المتحدة من الفيروس.

كانت وزارة الصحة في كولورادو على اتصال مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن حالاتها.

قال سميث لم يكن يعرف متى يمكن التحقق من المتغير أو استبعاده بشكل نهائي في الشخص الثاني ولم يتمكن من التعليق على سجل سفر الرجلين وقال إن وزارة الصحة بالولاية أخطرت المقاطعة بشأن الرجلين بعد ظهر الثلاثاء.

قال سميث "كان الشخصان يعملان في المنشأة في أدوار غير طبية". مضيفاَ "نشرت وزارة الصحة بالولاية فريق استجابة سريعة إلى مرفق المعيشة المدعوم في شيملا لاختبار السكان والموظفين."

قال راندي فيتزجيرالد ، نائب الرئيس الإقليمي لجمعية Good Samaritan Society ، إنهم يتوقعون نتائج تلك الاختبارات في غضون أيام قليلة وأضاف أن مسئولي المنشأة "سيعملون بشكل وثيق مع الدولة أثناء اتباع إجراءات مكافحة العدوى الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، مضيفا أن التطعيمات ستجرى الأسبوع المقبل.

وقال سميث إن جمعية Good Samaritan Society قد تفشى فيها فيروس Covid-19 خلال الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين، وتوفى شخصان على الأقل - رجل يبلغ من العمر 93 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 88 عامًا. وقال إنه يجري التحقيق في وفاة ثالثة. المرفق هو موطن لحوالي 25 من السكان.

قدر العلماء الذين ينصحون حكومة المملكة المتحدة أن المتغير يمكن أن يكون أكثر فعالية بنسبة تصل إلى 70٪ في الانتشار من غيره. قال بيتر هوربي، رئيس المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات الجديدة والناشئة في المملكة المتحدة ، الأسبوع الماضي ، إن العلماء كانوا "واثقين" من أن البديل الجديد "ينتشر بشكل أسرع من متغيرات الفيروسات الأخرى".

قالت السلطات الصحية من جميع أنحاء العالم إن البديل البريطاني ، على الرغم من أنه يعتقد أنه ينتشر بسهولة أكبر ، لا يبدو أنه أكثر فتكًا من سلالات فيروس كورونا التي تم تحديدها سابقًا. حظرت العديد من الدول الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، وأعلن مركز السيطرة على الأمراض مؤخرًا أن الركاب من لندن إلى الولايات المتحدة سيحتاجون إلى اختبار فيروس كورونا سلبيًا في الـ 72 ساعة الماضية.