شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح يوصى بها الأطباء للوقاية من كورونا فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع العام الجديد، يأمل الكثيرون أن تكون نهاية وباء فيروس كورونا قد اقتربت وأن تعود الحياة لطبيعتها مع ظهور لقاحات جديدة، وفي هذا التقرير جمعنا لكم أبرز الأشياء التي يوصى بها الأطباء في عام 2021 للوقاية من كورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 نصائح يوصي بها الأطباء للوقاية من كورونا في العام الجديد1- لا ترفض التطعيم

أفضل شيء يمكنك القيام به لنفسك وللأشخاص الذين تحبهم هو الحصول على لقاح كورونا، و قد تشعر بالخوف والارتباك بشأن كل ما سمعته وقرأت ولكن هنا بعض النقاط الرئيسية:

- اللقاح طريقة آمنة وفعالة للسيطرة على الفيروس وليس كل خرافة سمعتها صحيحة.

- اللقاح هو الطريقة الوحيدة للسيطرة على انتشار الفيروس عندما يتم تطعيم ما لا يقل عن 80 % من الناس، فإنه يمنح مناعة القطيع فمن خلال التطعيم ، فأنت تساعد في حماية الآخرين.

2- لا تتوقف عن ارتداء الكمامة

لقد مر عام على جائحة الفيروس التاجي، ومن المهم بنفس القدر ارتداء قناع الآن كما كان من قبل.

على الرغم من أن التطعيم قد بدأ في بعض أنحاء العالم، إلا أنه سيستغرق الكثير من الوقت حتى يتم تطعيم الجميع وحتى ذلك الحين سيستمر الفيروس في الانتشار.والطريقة الوحيدة للسيطرة على الفيروس حتى ذلك الحين هي اتباع القواعد البسيطة لارتداء القناع وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي.لقد أثبتت الأبحاث عدة مرات أن الأقنعة فعالة في الحد من انتشار عدوى كورونا.

3- لا تعتقد أنك لن تصاب بالفيروس

من السهل أن تفترض أنك شاب ولائق وبصحة جيدة، وبالتالي لن تكون الإصابة بعدوى كورونا مشكلة بالنسبة لك، ضع في اعتبارك أن أي شخص ، بغض النظر عن العمر والجنس والحالة الصحية يمكن أن يصاب بشدة بالفيروس.

على الرغم من أنك إذا كنت صغيرًا، فقد تكون قادرًا على محاربته بشكل أفضل ، ولكن يمكنك بالتأكيد أن تكون ناشرًا وتصبح خطرًا على الآخرين.

في كثير من الأحيان عندما لا تظهر على الشخص أعراض يتوقف عن الاهتمام بالعدوى يمكن أن تصيب كبار السن أو الضعفاء أو الضعفاء أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى والذين يمكن أن تصبح العدوى قاتلة لهم.

4- لا تتخلى عن محاربة الفيروس

إنه ليس الوقت المناسب للاستسلام ولكن في الواقع، اتبع كل شيء بشكل أفضل وكن قدوة للآخرين كن على اطلاع دائم والتزم بالإرشادات الصادرة عن الهيئات الصحية العالمية.

5- استمر في العمل على مناعتك

الشيء الذي كان على رأس قائمة أولوياتنا هذا العام هو مناعتنا لقد عملنا جميعًا بجد للحفاظ على نظام المناعة لدينا في حالة جيدة من أجل مكافحة فيروس كورونا الجديد.

نظرًا لأن الأمر سيستغرق وقتًا حتى يتم تطعيم الجميع، فإن أفضل خيار لمحاربة الفيروس هو الحفاظ على مناعتنا عالية، لذا، استمر في تناول الفيتامينات والنظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة.