شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب المرحلة الثالثة تظهر فاعلية لقاح مودرنا بنسبة 94.1 % فى الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت التحليل الأولي لتجارب المرحلة الثالثة أن لقاح فيروس كورونا المرشح لشركة مودرنا فعال بنسبة 94.1 % ضد فيروس كورونا الجديد، وأثبت اللقاح فعاليته بنسبة 94.1 % في الوقاية من الالتهابات العرضية والأمراض الشديدة، وفقًا لدراسة تمت مراجعتها من قبل الأقران، حسبما ذكرت شبكة تايمز ناو الهنديةtime now news.

ونشرت الدراسة في مجلة نيو إنجلاند الطبية، ووجدت أنه من بين أكثر من 30ألف مشارك تم اختيارهم عشوائياً لتلقي اللقاح أو دواء وهمي ، طور 11 في مجموعة اللقاح أعراض فيروس كورونا مقارنة بـ 185 مشاركًا تلقوا العلاج الوهمي، وقال الباحثون إن هذا يوضح فعالية بنسبة 94.1 % في منع أعراض كورونا، وقالوا كذلك إن حالات المرض الحاد حدثت فقط في المشاركين الذين تلقوا العلاج الوهمي.

أوضحت ليندسي بادن أخصائية أمراض في مستشفى بريجهام والنساء في الولايات المتحدة: "عملنا مستمر خلال الأشهر المقبلة ، سيكون لدينا كميات متزايدة من البيانات لتحديد كيفية عمل هذا اللقاح بشكل أفضل ، لكن النتائج حتى الآن تظهر فعالية بنسبة 94.1 % هذه الأرقام مقنعة".

وأضافت بادن ، الباحث الرئيسي المشارك في الدراسة ، "والأهم من ذلك ، تشير البيانات إلى الحماية من المرض الشديد، مما يشير إلى أن اللقاح يمكن أن يكون له تأثير على منع دخول المستشفى والوفيات ، على الأقل في الأشهر العديدة الأولى بعد التطعيم".

ضمت الدراسة 30420 مشاركًا بالغًا عبر 99 موقعًا في الولايات المتحدة وشمل ذلك أكثر من 600 مشارك مسجلين في بريجهام.

كان عمر جميع المشاركين 18 عامًا أو أكثر. لم يكن لديهم تاريخ معروف للإصابة بعدوى كورونا ومع ذلك ، قال الباحثون إن مواقعهم أو ظروفهم عرضتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد، وتلقى المشاركون حقنة أولى بين 27 يوليو و 23 أكتوبر ، تلتها حقنة ثانية بعد 28 يومًا، كل لقاح ، يعطى عن طريق الحقن العضلي ، يحتوي على حجم 0.5 ملليلتر ، يحتوي على 100 ميكروجرام (ملج) من لقاح mRNA-1273 أو دواء وهمي ملحي، في مجموعة الدواء الوهمي ، أصيب 185 مشاركًا بمرض COVID-19 المصحوب بأعراض بينما في مجموعة اللقاح ، أصيب 11 مشاركًا فقط.