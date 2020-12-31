شكرا لقرائتكم خبر عن وجد صورة مطابقة لغرفة نومه.. مستخدم يتساءل: هل انستجرام يتجسس علينا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض مواطن بلجيكي يدعى فينسينزو تيانى، لصدمة جعلته يتسائل عن ما إذا كان تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، يتجسس على المستخدمين أم لا، ذلك بعد أن وجد إعلان يتضمن صورة لغرفة مطابقة تمامًا لغرفته الخاصة.

وصف «تيانى»، الأستاذ الجامعي الذي يعيش في بروكسل وبلجيكا، حالته هو وزوجته بعد رؤية الإعلان مدفوع الأجر: «أصيبنا بالشلل لبضع دقائق بسبب الإعلان المخيف»، خاصة وأنه رآها بعد مناقشته حول ديكور غرفته مع أحد الأصدقاء، إذ كان ينوي شراء خزانة إضافية لإكمال الغرفة.

ويتسائل المواطن البلجيكي: «كيف اشتملت الصورة على تفاصيل دقيقة تتطابق مع التصميم الداخلي لغرفتي؟»، مضيفًا: «لم يسبق لي أن صادفت محتوى إعلاني قريب جدًا من المنزل من قبل، هل من الممكن أن يكون انستجرام يتجسس على مستخدميه؟».

وأوضح تفاصيل التشابه بين الغرفة المُعلن عنها وبين غرفته، قائلًا: «تتضمن خزانة بيضاء وسرير من نفس اللون، مع ملاءات مخططة بالون الأبيض والأصفر، ومفروشات ناعمة بظلال من اللون البيج والبني الفاتح»، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

مدى التشابه بين الغرفتين

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وأضاف: «كان الإعلان في الأساس يتعلق بملاءات الأسرة، لكن الصورة أظهرت تفاصيل تتطبق مع غرفتي بالضبط»، مشيرًا إلى أنها ربما تكون صدفة ليس إلا، موضحًا أنه تواصل مع شركة فيس بوك المسؤولة عن التطبيق، وأخبره المتحدث الخاص بالشركة أنها مجرد صدفة.

واختتم قائلاً: «ببساطة لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان الإعلان قد ظهر على هاتف صديقتي عن طريق الصدفة أو بسبب بعض الاستهدافات الإعلانية المخيفة».

ويشير التقرير إلى أن مستخدمين آخرين قاموا بتسجيل روايات مماثلة لتلك الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم إنه دون ملاحظات خاصة بخططه المستقبلية خلال 2021، على تطبيق الملاحظات الخاص بهاتفه، وبعدها بنصف ساعة وجد إعلانات متعلقة بهذه الموضوعات على موقع انستجرام.

وادعى أحد مستخدمي Instagram أنه تم إرسال إعلان مستهدف بشكل غريب بعد أن أعطتهم عمة زوجها أداة غير عادية لإزالة الجليد من نافذة السيارة في عيد الميلاد.

وفي وقت سابق، كان متحدث باسم شركة فيس بوك قد قال في حديثه لـ «ديلي ميل»، «لا نصل إلى الكاميرا إلا عندما يخبرنا المستخدم بذلك، من خلال الأذونات، ويكمن الخطأ في أن بعض الأشخاص يستخدمون الكاميرا دون التأكد من إعدادات الخصوصية، حيث لا نصل إلى الكاميرا الخاصة بهم في هذه الحالة، ولا يتم تسجيل أي محتوى».