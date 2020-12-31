السلفادور.. ثالث دولة تعتمد لقاح أكسفورد ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت السلفادور على استخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا.
وبتلك الموافقة تصبح السلفادور ثالث دولة حول العالم تعتمد هذا اللقاح بعد بريطانيا والأرجنتين.
وقالت هيئة الأدوية في السلفادور إنها أصدرت موافقة طوارئ لاستيراد وتوزيع واستخدام اللقاح.
جاء ذلك بعد أن أصبحت الأرجنتين الدولة الثانية في العالم بعد بريطانيا والأولى في أمريكا اللاتينية التي توافق على لقاح استرازينيكا/أكسفورد للتطعيم ضد كورونا.
بالنسبة للأرجنتين والسلفادور الواقعتين في أمريكا اللاتينية، لم يكن واضحا في البداية متى كان من المتوقع استخدام اللقاح وعدد الجرعات التي سوف تحصل عليه كل منهما.
وصرح وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد بأن الموافقة باتت وشيكة في البلاد.
وفي آب/أغسطس الماضي، اتفقت حكومتا الأرجنتين والمكسيك مع أسترازينيكا على تصنيع اللقاح لجميع بلدان أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل إذا تمت الموافقة عليه في البلدين.
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