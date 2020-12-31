شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أسباب ظهور «الهالات السوداء» حول العين وطرق علاجها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - فريق التحرير :

كشف مدينة الملك عبدالله الطبية، اليوم الخميس، عن أسباب ظهور الهالات السوداء حول العين لدى بعض الأشخاص، وكذلك طرق علاجها .

وأوضحت أن الهالات السوداء، تظهر بسبب قلة النوم واحتباس السوائل تحت العين نتيجة لكثرة الأملاح، كما تعود أيضاً للتدخين ونقص الحديد بالدم.

ونصحت بالإكثار من شرب الماء، والنوم لفترة مناسبة، واستخدام الكمادات الباردة على العين لعلاج الهالات السوداء.