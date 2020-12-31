- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أسباب ظهور «الهالات السوداء» حول العين وطرق علاجها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - فريق التحرير :
كشف مدينة الملك عبدالله الطبية، اليوم الخميس، عن أسباب ظهور الهالات السوداء حول العين لدى بعض الأشخاص، وكذلك طرق علاجها .
وأوضحت أن الهالات السوداء، تظهر بسبب قلة النوم واحتباس السوائل تحت العين نتيجة لكثرة الأملاح، كما تعود أيضاً للتدخين ونقص الحديد بالدم.
ونصحت بالإكثار من شرب الماء، والنوم لفترة مناسبة، واستخدام الكمادات الباردة على العين لعلاج الهالات السوداء.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على أسباب ظهور «الهالات السوداء» حول العين وطرق علاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.