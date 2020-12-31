إندونيسيا تتسلم دفعة ثانية من لقاح سينوفاك ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت إندونيسيا الدفعة الثانية من لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19، الخميس، في حين تستعد البلاد لحملة تطعيم مكثفة.

وتلقت الحكومة 1.8 مليون جرعة من اللقاح تضاف إلى 1.2 مليون جرعة تسلمتها يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول، وتأمل في تطعيم 267 مليون شخص مجانا بدءا بالعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة الجائحة.



وقال وزير الصحة في بث مباشر: "قبل عودة الناس لعملهم في يناير يمكن توزيع اللقاح على 34 إقليما للبدء بتطعيم العاملين بالقطاع الصحي".

وأضاف: "استكمال برنامج التطعيم قد يستغرق 12 شهرا".

ومن المتوقع أن تتسلم البلاد لقاحات من أسترا زينيكا وفايزر قبل نهاية العام وفي الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني على التوالي بعد اتفاقها على شراء 50 مليون جرعة من كل منهما.

وما زالت تنتظر الموافقة على بدء استخدام لقاح سينوفاك الصيني.

وأمنت إندونيسيا إجمالا الحصول على 329 مليون جرعة منها 125 مليون جرعة من سينوفاك و50 مليون من نوفافاكس و54 مليون من برنامج التطعيم العالمي كوفاكس.