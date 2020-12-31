نهاية كورونا.. خبير أمريكي يتوقع موعد السيطرة على الوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال خبير طبي أمريكي إنه يتوقع أن تصل البلاد إلى ما يعرف بمناعة القطيع ضد فيروس كورونا وعودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية بحلول خريف 2021.

أدلى أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بهذه التصريحات خلال مناقشة عبر الإنترنت للجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي أعلن في بداية النقاش أن الولاية رصدت سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا في البداية، وذلك بعد يوم من توثيق ظهور أول حالة أمريكية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو.



وقال فاوتشي إنه "لم يفاجأ"، مضيفا أنه من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد وأن الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي.

وأضاف: "يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر"، ومع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كوفيد-19 "يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه (السلالة)" مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل "تحمي من هذه السلالة بالذات".

وأكد فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنه واثق من التغلب على مواطن الخلل في توزيع اللقاح.

وقال إنه يتوقع أن تصبح التطعيمات متاحة على نطاق واسع لعامة الناس بحلول أبريل/ نيسان.