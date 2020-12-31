القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قلقا بالغا لدى مرضى حساسية الأنف؛ نظرا لتشابه أعراض المرضين. وذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية المعنية بالصحة، أن الأعراض المتشابهة بين التهاب الأنف التحسسي وفيروس كورونا المستجد تتمثل في السعال الجاف وضيق التنفس وسيلان الأنف.

وأضافت أنه يمكن التفرقة بينهما من خلال أن أعراض فيروس كورونا تشمل بالإضافة إلى ذلك الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق على نحو مفاجئ وآلام العضلات والمفاصل. وطمأنت "فرويندين" مرضى الحساسية بأنهم ليسوا أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبأن الفيروس لا يتخذ مسارا شديدا لديهم بصفة خاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر الحساسية وكورونا.. كيف تفرق بينهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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