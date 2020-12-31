زيت حبة البركة.. كنز من الفوائد الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتمتع زيت حبة البركة بفوائد صحية جمّة لكونه كنزا من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والزيوت الطيّارة.

وذكرت مجلة "Brigitte" الألمانية المعنية بالصحة والجمال أن زيت حبة البركة المعروف أيضا بزيت الحبة السوداء غني بالفيتامينات B1 و B2 و B5 و C والبيتا كاروتين، والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم، والأحماض الأمينية مثل التيروسين والأرجنين واللايسين، والزيوت الطيّارة مثل الثيموكينين.





وبفضل هذه المكونات يعمل زيت حبة البركة على تقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد، كما أنه يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وخفض مستوى السكر بالدم وطرد السموم من الجسم.





يأتي ذلك بالإضافة إلى أنه يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات، فضلا عن قدرته على تخفيف الآلام وتأثيره الإيجابي على البشرة الجافة والصدفية والربو والحساسية.





وعلى الجانب الآخر لا يخلو زيت حبة البركة من الآثار الجانبية؛ حيث إنه قد يتسبب في حدوث المخاض المبكر لدى الحوامل، كما أن تناوله على الريق قد يؤدي إلى مشاكل بالمعدة، بالإضافة إلى أن الإفراط في تناوله قد يسبب ضررا بالكبد والكلى.