الجزائر تحدد موعد مواجهة كورونا باللقاح الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت الحكومة الجزائرية اتفاقا للحصول على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-في" لبدء حملة تلقيح خلال شهر يناير/ كانون الثاني.

وقال المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، في تصريح للتلفزيون، إن وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد أعلن خلال اجتماع الحكومة: "عن توقيع صفقة بالتراضي البسيط لاقتناء لقاح ضد فيروس كورونا مع مختبر روسي للشروع في عمليات التلقيح ابتداءً من شهر يناير/ كانون الثاني".



وتابع: "باشر معهد باستور سلسلة من الاستشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح (سبوتنيك-في) في وقت تتواصل فيه الاستشارات مع أطراف أجنبية أخرى".

وكان مدير الميزانية في وزارة المالية صرح في وقت سابق الأربعاء بأن "الجزائر ستشتري دفعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19 تتكون من 500 ألف جرعة بقيمة 1,5 مليار دينار (نحو 11,2 مليون دولار)"، دون ذكر الشركة المنتجة للقاح.

وأكد المسؤول في تصريح لتلفزيون الشروق أن ميزانية اقتناء لقاحات مضادة لفيروس كورونا "مفتوحة وقد تصل إلى 150 مليون دولار".

وكان الرئيس عبدالمجيد تبون أمر الحكومة من مشفاه بألمانيا في 20 ديسمبر/ كانون الأول بالإسراع في الحصول على اللقاحات والشروع في عمليات التلقيح بداية من شهر يناير/ كانون الثاني.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 99 ألفا و311 حالة، منهم 2,751 حالة وفاة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء الأربعاء.

