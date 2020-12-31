شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطريات اللاهوائية ودورها في التكنولوجيا الحيوية».. ورشة عمل بـ«علوم الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أمانى إسماعيل، عميد كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، إن الكلية تواصل دورها المجتمعي للتوعية بأهمية الفطريات الاقتصادية للحيوان.

وأشارت إلى أن وحدة الميكروسكوب الإلكترونى بالكلية عقدت، أمس، فعاليات ورشة عمل اليوم الواحد بعنوان «الفطريات اللاهوائية ودورها في التكنولوجيا الحيوية»، بمبنى الكلية بالشاطبى.

وأوضحت العميدة، أن الورشة تناولت الأهمية الاقتصادية للفطريات اللاهوائية ودورها في رفع عمليات الهضم في الحيوانات، وطرق عزلها بغرض تجهيز العينات للفحص على الميكروسكوب الإلكترونى النافذ والماسح.

حضر الورشة لفيف من الباحثين والطلاب بكليات العلوم والزراعة والمراكز البحثية، وحاضر بها الدكتور عمرو محمد عبدالعظيم المصرى، مدرس الميكروبيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية الزراعية بكلية الزراعة في جامعة المنوفية.