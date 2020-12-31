شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 40 باحثًا من 9 دول.. «علوم الإسكندرية» تناقش تحديات كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أمانى إسماعيل، عميد كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، إن الكلية اختتمت فعاليات ورشة عمل دولية بعنوان «Central Nervous System Developmental Remodeling and Neuroplasticity» المدعومة من المنظمة الدولية لأبحاث الدماغ (IBRO)،الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تحديات فيروس كورونا.

وأضافت «إسماعيل»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الورشة جرى تنظيمها تحت إشراف الدكتور علاء الدين رمضان مصطفى، مستشار ومؤسس تنظيم ورش العمل المدعمة من المنظمة الدولية لأبحاث الدماغ (IBRO)، نائب رئيس جامعة الاسكندرية السابق، وجمعية علوم الأعصاب اليورومتوسطية (MNS)، وشارك فيها ٤٠ باحثا من شباب الباحثين من 9 دول ضمت مصر، تونس، المغرب، لبنان، الأردن، غانا، نيجيريا، الكاميرون والهند، وتخطت نسبة المشاهدة ٨٠٠ متابع حول العالم.

ولفتت إلى أنه ألقى المحاضرات مجموعة من الأساتذة من مصر، فرنسا، مالطا، جنوب أفريقيا وبنما، وتضمنت الورشة 10 جلسات تنوعت بين محاضرات تعليمية وبحوث أكاديمية، وعرض للفرص المتاحة للطلاب والتحديات الحالية متمثلة في فيروس كورونا المستجد والعلاجات المستخلصة من مشتقات (Cannabinoids) وعلاقاتها بالجهاز العصبي المركزي، والتعريف بأفضل أساليب النشر العلمي مع الالتزام بالأخلاقيات المتبعة في البحث العلمي والنشر.

"علوم الإسكندرية" تناقش تحديات كورونا والعلاجات المستخلصة من مشتقات Cannabinoids (صور)

"علوم الإسكندرية" تناقش تحديات كورونا والعلاجات المستخلصة من مشتقات Cannabinoids (صور)

"علوم الإسكندرية" تناقش تحديات كورونا والعلاجات المستخلصة من مشتقات Cannabinoids (صور)

واستعرضت الورشة الفرص المتاحة من خلال الهيئات المشاركة، كما شملت الورشة ثلاث جلسات عملية عن تقنيات البيولوجيا الجزيئية والفصل الكربي للبروتين وتشريح المخ كما تم عمل مسابقات بين صغار الباحثين المشاركين من حيث عروض البحوث الخاصة بهم وتصميم الملصقات البحثية.

وأشارت إلى أن الورشة اختتمت أعمالها باستعراض نتائج المسابقات والتي قررت منظمة MNS برئاسة الدكتور Giuseppe Di Giovanni بمنح جائزة مالية للباحث Mustapha Oluwaseun من نيجيريا، عن تميزه في جميع مشاركاته وقدرها مائة وخمسون يورو، وجاءت جائزة أفضل عرض بحثي وهى الجائزة الأولى من نصيب الطالبة فاطمة أحمد من لبنان وقدرها مائة وخمسون يورو، والجائزة الثانية ومنحت للطالب Nour-eddine Kaikai من المغرب وهى شهادة تقدير، والجائزة الثالثة ومنحت للطالب إسلام أيمن من مصر وهى شهادة تقدير، وجائزة أحسن تصميم ملصق، ضمت الجائزة الأولى ومنحت للطالبة سارة محفوظ من مصر وقدرها مائة وخمسون يورو، والجائزة الثانية ومنحت للطالب Isaac Henneh من غانا وهى شهادة تقدير، والجائزة الثالثة ومنحت للطالب Yvette Nguizeye من الكاميرون وهى شهادة تقدير.