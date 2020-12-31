شكرا لقرائتكم خبر عن هل نشهد مدينة فضائية على المريخ قوامها مليون شخص 2050؟ إيلون ماسك يفتح الباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفكر رجل الاعمال التكنولوجي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس «SpaceX»، في بناء مدينة فضائية قوامها مليون شخص على سطح المريخ بحلول عام 2050.

ويسعي ماسك إلى بناء مستعمرة على كوكب المريخ مليئة بالمواطنين والشركات حيث يمكن للناس إنشاء كل شيء مثل أول مصنع حديد في الكون، ووفقا لموقع «INVERSE» يمكن أن تؤدي مدينة المريخ إلى دولة جديدة.

ولكن سيكون الوصول إلى هناك نصف المعركة، وتعد مركبة ستارشيب الفضائية «SpaceX Starship» أساسية لنجاح هذه الخطط. ولا تزال قيد الإنشاء، وتستعد يومًا ما لنقل البشر من الأرض إلى المريخ.

ومع اجتياز المركبة الفضائية لأحدث اختباراتها، وبعد الانتهاء من أول حريق تجريبي ثلاثي المحركات، أصبحت السفينة جاهزة للانطلاق إلى آفاق جديدة مما يجعل البشر أقرب من أي وقت مضى إلى حقيقة السفر إلى الفضاء التجاري، لكن إحداث ثورة في السفر إلى الفضاء وبناء مطاعم على المريخ تأتي جميعها في المرتبة الثانية بعد المرتبة الأولي المتمثلة في توسيع البصمة البشرية في النظام الشمسي.

ووفقًا لإيلون ماسك، يمكن أن تكون مدينة المريخ مفتاح بقاء جنسنا البشري. وتصبح مركبة الإطلاق من شركة سبيس إكس محورية لخطط النقل المستقبلية للشركة للنقل إلى القمر والمريخ وما وراءهما.