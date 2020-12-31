شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر ترد على إصابة مسعف أمريكى بفيروس كورونا بعد تلقيه اللقاح بـ8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة Pfizer Inc إن متلقى لقاح كورونا لن يكون محميًا بشكل كبير من الإصابة بالعدوى حتى يحصل على جرعته الثانية، حيث يتطلب نظام التطعيم المقدم من شركة Pfizer-BioNTech إعطاء جرعتين من اللقاح بفاصل 21 يومًا، ردا على إصابة مسعف أمريكى بالفيروس بعد تلقيه اللقاح بـ8 أيام.

وبالرغم من ذلك أكدت الشركة المصنعة للقاح كورونا أنها ستراجع جميع المعلومات المتاحة فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أى تشخيص تتأكد إصابته بعد التطعيم.

كما أشارت إلى أن المسعف الأمريكى ماثيو، من سان دييجو، كاليفورنيا، والذى يعمل فى مستشفيين، كان من الممكن أن يكون قد أصيب بالفيروس بالفعل عندما تم تلقيحه.

كانت عدة تقارير كشفت إصابة مسعف أمريكى بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح Pfizer المعتمد للطوارئ فى الولايات المتحدة بـ8 أيام.

ووفقا لتقرير جريدة Mirror جاءت نتيجة اختبار المسعف إيجابية بعد تلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر، ونشر ماثيو دبليو، 45 عامًا، على وسائل التواصل الاجتماعى أنه تلقى اللقاح فى 18 ديسمبر، موضحا أنه شعر بتعب وتوعك وقشعريرة وآلام فى العضلات وإرهاق عشية عيد الميلاد، بعد 8 أيام من تلقى اللقاح، كما أصيب بألم فى ذراعه ليوم واحد، وأصبح مريضًا عشية عيد الميلاد بعد العمل فى نوبة عمل فى وحدة كورونا، وتم اختباره إيجابيًا للفيروس بعد يوم من عيد الميلاد.



ممرض امريكى يصتاب بكورونا بعد 8 أيام من تلقيه لقاح فايزر

من جانبه قال كريستيان رامرز، أخصائى الأمراض المعدية بمراكز صحة الأسرة فى سان دييجو، لوسائل الإعلام إن الاختبار الإيجابى بعد الجرعة الأولى متوقع إذا تعرض شخص ما للفيروس.

ونقل عن رامرز قوله "نعلم من التجارب السريرية للقاح أن الأمر سيستغرق نحو 10 إلى 14 يومًا حتى تبدأ الجرعة فى الحماية من الفيروس".



الممرض الحاصل على لقاح كورونا



المسعف الحاصل على اللقاح

ماذا نعرف عن اللقاح؟

لقاح فايزر يساعد على محاربة فيروس كورونا من خلال تعزيز جهاز المناعة في الجسم، وهو نوع جديد من اللقاحات، يُعرف أيضًا باسم "لقاح الحمض النووي الريبي" ويستخدم جزءًا صغيرًا من الشفرة الجينية للفيروس.

اللقاح مشبع بقطعة من الشفرة الجينية التي تدربنا الجهاز المناعي للتعرف على بروتين السنبلة الموجود على سطح الفيروس - علامة قاتلة لفيروس كورونا.

وفقًا لمراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) ، فإن لقاح Pfizer-BioNTech فعال بنسبة 95 % في الوقاية من مرض فيروس كورونا المؤكد مختبريًا لدى الأشخاص.

الآثار الجانبية للقاح التى يجب أن تعرفها

الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح قد يعانون من آثار جانبية في غضون يوم أو يومين من تلقي اللقاح، وأبلغ مركز السيطرة على الأمراض أنه قد تشعر بألم أو تورم أو احمرار في الذراع حيث تحصل على الحقنة، وقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض أخرى مثل القشعريرة والتعب والصداع.