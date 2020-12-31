شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحتك النفسية فى بداية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أودى وباء فيروس كورونا بحياة الآلاف في جميع أنحاء العالم، فهو لم يؤثر فقط على الصحة الجسدية ولكن العقلية أيضًا، وبالنسبة للبعض كان الأمر بمثابة كابوس، حيث كان الناس يعانون من نوبات من الاكتئاب والقلق والتوتر والوحدة والخوف، وفي العام الجديد يجب أن تعطي الأولوية لصحتك النفسية وتعززها بمجموعة نصائح نقدمها لك في السطور التالية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

نظّم نفسك، حوّل تركيزك من فيروس كورونا إلى صحتك

علمنا عام 2020 أن تناول الطعام بشكل صحيح، والبقاء بعيدًا عن الإجهاد والتوتر ، وقضاء وقت ممتع مع العائلة من الأولويات الكبيرة، لذا يجب أن تحرص فى العام المقبل 2021 على تحسين المناعة وممارسة الرياضة والبقاء في أفضل شكل ونمط حياة صحي.

حاول ممارسة الرياضة يوميًا

لأنها ستساعدك أيضًا على الحفاظ على لياقتك البدنية والعقلية سيساعدك قضاء الوقت مع أشخاص آخرين أثناء ممارسة الرياضة على تعزيز ثقتك بنفسك بهذه الطريقة.

التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء ذوي التفكير المماثل

كن نشيطًا اجتماعيًا للعناية بصحتك العقلية كن جزءًا من مجموعة أو مجتمع حيث يمكن للمرء أن يشارك الأفكار والمخاوف وحتى المشاكل يمكنك مناقشة مشاكلك معهم. ستكون قادرًا على البقاء سعيدًا وتطوير نهج إيجابي تجاه الحياة.

كن قريبا من الطبيعة

طوال عام 2020 ، نقضي الكثير من الوقت على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأدوات الإلكترونية حاول قضاء بعض الوقت مع الطبيعة والحد من وقت الشاشة في عام 2021 .

ابحث عن هواية

إن القيام بما تحبه سيضمن لك أن تظل سعيدًا وصحيًا يمكن أن يكون الرسم والاستماع إلى الموسيقى والطهي ، والقراءة أو العزف على أي آلة أداة من العوامل التي تقلل التوتر ويمكن أن تساعدك على الاسترخاء وتطلق هرمونات السعادة مثل: الدوبامين والسيروتونين والإندورفين.