أفضل 10 أطعمة غنية بالكالسيوم للاطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:41 صباحاً - إذا كنتِ والدة طفل صغير لطيف يبدو أنه لا يشعر بالتعب على الإطلاق ويستمر في القفز والاستمتاع طوال اليوم، فإليك شيئًا يجب مراعاته. خلال هذه المرحلة الحاسمة من التطور، من المهم أن تكوني حريصة جدًا على نظامه الغذائي. ستضمن التغذية الصحيحة في هذه المرحلة أن يتمتع بصحة جيدة ولياقة ونشاط لبقية حياته.

أفضل 10 أطعمة غنية بالكالسيوم للأطفال

أفضل 10 أطعمة غنية بالكالسيوم للأطفال

قال الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة: يحتاج جسم الإنسان إلى إمدادات كافية من المغذيات الدقيقة الأساسية ليعمل بشكل جيد، بشرط ألا يخلو من الفيتامينات والمعادن والعناصر الأخرى؛ حتى لا يتوقف الجسم عن العمل. لتسهيل الأمور، قمنا هنا بإدراج أفضل مصادر الغذاء للكالسيوم للأطفال، يجب عليك التأكد من أن طفلك يأكل:

1. منتجات الألبان

يُعتقد أن أفضل مصدر طبيعي للكالسيوم هو منتجات الألبان التي تشمل اللبن والجبن والحليب. في حين أن طفلك قد يصبح غاضبًا من الحليب مع تقدمه في السن، فإنه بالتأكيد سيحب الجبن والجبن القريش، لذا تأكدي من إضافته إلى أطعمة طفلك كثيرًا.

2. فول الصويا

فول صويا للاطفال

يعتبر حليب الصويا وفول الصويا من الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم للأطفال، والتي يجب عليك التأكد من تناولها في نظامه الغذائي. يمكنك إضافة المزيد من فول الصويا إلى طعامه للحصول على لمسة صحية ولطيفة. بفضل التطورات الحديثة، قد تجدين أيضًا زبادي الصويا والجبن لمزيد من التنوع.

3. البرتقال

إليك سبباً آخر لمنح طفلك كوبًا من عصير البرتقال الطازج على الإفطار. تحتوي كل برتقالة على حوالي 50 مجم من الكالسيوم. يمكنك أيضًا اختيار الحصول على عصير برتقال مدعم، لكنه يحتوي على إضافات وعوامل منكهة.

4. اللوز

اللوز

بصرف النظر عن تعزيز الذاكرة وقوة الدماغ، فإن اللوز غني أيضًا بالكالسيوم - حوالي 110 ملغ من الكالسيوم في 1/3 كوب فقط من اللوز. استخدام زبدة اللوز كبديل لزبدة الفول السوداني فكرة رائعة.

5. الفول

من الحمص إلى الفاصوليا البيضاء المعلبة، هناك العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الغنية بالكالسيوم وهي مفيدة للأطفال. اخلطي بعض الفاصوليا في محضر الطعام واخلطي بعض الحمص والغمس السريع، سيحب طفلك ذلك.

6. البروكلي

يميل معظم الأطفال إلى كره هذه الخضر الصغيرة، لكنها في الواقع واحدة من أفضل الأطعمة لطفلك. البروكلي مليء بالكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، حاولي أن تتسلل إلى المومو والباستا وصلصات البيتزا، ولن يعرف طفلك الفرق.

7. البازلاء الخضراء

أطعمة تحتوى على الكالسيوم

متعددة الاستخدامات وطازجة، كوب من البازلاء الخضراء يحتوي على حوالي 45 ملغ من الكالسيوم. يمكن أن تضمن إضافتها إلى أطعمة طفلك نمو العظام وتطورها بشكل صحيح. علاوة على ذلك، يُعتقد أيضًا أن محتوى فيتامين K في البازلاء الخضراء قد يساعد في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام.

8. الأسماك

تعد معظم الأسماك المعلبة مثل السلمون والسردين والتونة مصادر جيدة للكالسيوم للأطفال، لذلك لا تترددي قبل أن يحصل طفلك على حصة من أي منها. ضعي عليها بعض الجبن وشاهدي طفلك يلعق طبقه نظيفًا.

9. اللحوم

لحم البقر هو مصدر جيد آخر للكالسيوم

لحم البقر هو مصدر جيد آخر للكالسيوم. ومع ذلك، قد تحتاجين إلى طلب المشورة من طبيبك قبل تقديمه لطفلك. تأكدي من طهي اللحم جيدًا؛ لاستبعاد خطر الإصابة بعدوى السالمونيلا.

10. الخضروات الخضراء

بصرف النظر عن البروكلي، تعتبر الخضروات الخضراء الأخرى، وخاصة الجرجير، مصدرًا كبيرًا للكالسيوم. نعم، معظم الأطفال لا يحبون فكرة الأوراق الخضراء كغذاء، لكن من قال إنه لا يمكنك إضافتها إلى الغموسات الخضراء وصلصات البيستو أو تخفينها داخل حشوة البطاطس والبرغر؟