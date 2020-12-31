أفضل 10 ألعاب وأنشطة عشية رأس السنة الجديدة للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:41 صباحاً - بالكاد تفصلنا عن ليلة رأس السنة أيام، بما أن أغلب العائلات يحتفلون بقدوم العام الجديد 2021 في البيت، ما رأيك أن نعلمك بعض الألعاب، حضريها لتستمتعي بها مع أطفال العائلة في هذه الليلة الاستثنائية.

ألعاب تبعد الملل وتقرب الأطفال، وكل من في البيت من بعضهم.

احزر ماذل سأفعل؟

1 – لعبة: "احزر ماذا سأفعل"؟

سوف تحتاجين إلى: ورقة وقلم لكل طفل.

قواعد اللعبة: اطلبي من جميع الأطفال كتابة قرارهم، أو ما يحبون فعله هذه السنة، مع أسمائهم، هذه السنة على قطعة الورق الخاصة بهم.

انزعي هذا الجزء من الورقة وضعيه في وعاء للقرعة.

بعد أن تجمعي أوراق الأطفال كلها، أخرجي قطعة واحدة من الوعاء في كل مرة واطلبي من الأطفال أن يتعرفوا على صاحب القرار بالتصويت.

الطفل الذي يحصل على أعلى الإجابات الصحيحة سيفوز.

2 – لعبة الكلمات المتفرقة

لعبة الكلمات المتفرقة

سوف تحتاجين إلى: ورق - قلم جاف - مقص

قواعد اللعبة: اكتبي حروفاً لكلمات مختلفة، على قطع كبيرة من الورق. كل كلمة بلون، تجتمع كلها تحت عنوان السنة الجديدة.

قومي بقص الورق بحيث تقطعين حرفاً حرفاً ثم اخلطي أوراق الأحرف وضعيها كلها في وعاء.

اطلبي من جميع الأطفال الجلوس معًا حول الوعاء، وإخراج قطع الورق لتشكيل الكلمات كاملة.

3 – أمنية البالونات

أمنية البالونات

سوف تحتاجين إلى: بالونات – ورقة - الهيليوم

قواعد اللعبة: اطلبي من كل طفل أن يكتب رغبته التي يتمناها عشية رأس السنة الجديدة على شريط من الورق.

ثم قومي بطي الورقة ووضعها داخل البالون. املئي البالون بالهيليوم واربطيه بشريط.

اصطحبي أطفالك إلى الحديقة أو الفناء قبل أن تدق الساعة 12.

اطلب من الأطفال إطلاق البالونات عند الساعة 12.

4 – لعبة "العد التنازلي"

لعبة العد التنازلي

سوف تحتاجين إلى: 10 إلى 12 بالونًا - قطع ورق – دبوس.

قواعد اللعبة: اكتبي على ورق متفرق، مجموعة من الأوامر على الأطفال أن يقوموا بها في السهرة، مثل غسل 4 أطباق، مسح أرضية المطبخ، تنظيف الطاولة، جمع وترتيب الألعاب في الغرفة، وغيرها من الأنشطة البيتية. أرفقيها باسم الطفل، أي فرد من العائلة أو ضيف في السهرة، وضعي كل ورقة داخل بالون.

ابدئي العد التنازلي من الساعة السادسة، وكل نصف ساعة فجري بالوناً، والورقة التي تهبط على صاحبها أن يقوم بهذا النشاط، الذي لا تزيد مدته على 10 دقائق. حتى تدق الساعة 12 .

5. لعبة "ابحث عن الكرز"

ابحث عن الكرز

سوف تحتاجين إلى: أكواب كرتونية يمكن التخلص منها، لاحقاً- كرز- كريمة مخفوقة.

قواعد اللعبة: ضعي حبة كرز في كل وعاء وغطيها بالكامل بالكريمة.

أعطي كل لاعب كوباً، واطلبي من الجميع العثور على حبة الكرز من دون لمس الكريمة باليد.

اللاعب الذي يجد الكرز أولاً هو الفائز.

6 – لعبة "اختر الجائزة"

اختر الجائزة

سوف تحتاجين إلى: جوائز صغيرة

قواعد اللعبة: اطلبي من جميع الأطفال أن يقفوا على شكل دائرة ويربطوا أذرعهم ببعضهم، وليقفوا بشكل معاكس، ثم ضعي الجوائز في منتصف الدائرة.

يجب على الأطفال محاولة جر الجوائز خارج الدائرة، وذلك سواء باستخدام أيديهم أو أرجلهم، ولكن دون فك الرباط.

الطفل الذي يفك ربط الذراعين سيكون خارج الجولة. والطفل الذي يمكنه انتزاع الجائزة يمكنه الاحتفاظ بها.



7 – لعبة "التصويت على الصور"

التصويت على الصور

سوف تحتاجين إلى: كاميرا رقمية

قواعد اللعبة: اطلبي من كل طفل، أن يقف على حدة، ويرسم تعابير مضحكة على وجهه، أي يأخذ شكلاً غريباً بحركة عينيه وفمه، دعيه يختار ما يحب.

حملي الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، واطلبي من الأطفال أن يضحكوا عندما يرون الصور المضحكة.

ستكون الصورة التي تحصل على أعلى ضحكة هي الصورة الفائزة.

8 – لعبة " البحث عن الكنز الداخلي"

البحث عن الكنز

سوف تحتاجين إلى: ورقة بيضاء للكتابة عليها مجموعة أشياء عشوائية.

قواعد اللعبة: اكتبي أسماء الأشياء العشوائية على الورقة.

أخبري الأطفال بالعثور على جميع العناصر التي سيتعين عليك إخفاؤها مسبقًا داخل المنزل. بعد أن يحفظوا أسماء الأشياء المكتوبة على الورقة.

سيكون الطفل الذي يجد أكبر عدد من العناصر هو الفائز.

9 – لعبة "شجرة الأمنيات"

شجرة الأمنيات

سوف تحتاجين إلى: شجرة صغيرة تابعي اليوتيوب، وعلّمي أطفالك صنعها – أوراق صغيرة على شكل مربعات، وكل ورقة معلقة بخيط.

قواعد اللعبة: قبل يوم أو من الصباح، علقي قصاصات الورق بخيطان من الجانب، واكتبي عليها مثلاً: أتمنى من أحمد أن يرقص وسط الغرفة، أو أتمنى من سعيد: أن يقلد أصوات 5 حيوانات" وهكذا أشياء طريفة ويحبها الأطفال.

في المساء دعي كل طفل يختار ورقة من أوراق الأمنيات التي علقتها مسبقاً على الشجرة الصغيرة، ولتبدأ معها جولة من الضحك والمتعة.

10 – "نحبك يا ماما"

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سوف تحتاجين إلى: أكياس ورقية – لاصق - وقلم تخطيط – وباقات صغيرة من الزهور.

ختامها مسك: قبل النوم ليوزع أطفالك الأكياس، والتي عليهم تحضيرها ببساطة في السهرة، وهي عبارة عن أكياس ورقية مرسوم عليها آنية وزهور يمكن تثبيتها بشريط لاصق بحيث يبدو الكيس الورقي كأنه طاولة عليها زهرية. وتحتوي على الهدايا الرمزية للضيوف أو ربما بعض الطعام، كما يظهر في الصورة، يمكن كتابة الإهداء على كل كيس.