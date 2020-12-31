لنوم مريح.. إليك هذه الأطعمة والمشروبات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - يرتبط النوم المريح بعدة عوامل من أهمها النظام الغذائي التي يتبعها الشخص خلال يومه .

يعمل عنصر المغنيسيوم على تهدئة الجهاز العصبي وتنظيم إنتاج هرمون الميلاتونين، وهما عاملان يساعدان في الحصول على النوم المريح.

وفيما يلي أفضل الأطعمة الصحية التي بإمكانها أن تساعد جسمك في الحصول على قسط مريح من النوم:

الجوز

يحتوي الجوز على 44 ملليغرام من المغنيسيوم للأونصة الواحدة، مما يجعله مصدرًا نباتيًا رائعًا لهذا المعدن المهم.

كما أنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف، ولهذا، ينصح الأطباء بإدراج الجوز ضمن نظامك الغذائي لتحسين صحة الأمعاء.

السلمون

السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الصحية للقلب، وهو مصدر ممتاز للبروتين، ولكن هذا الطبق يأتي أيضًا مع كمية لا بأس بها من المغنيسيوم، عند اختيار سمك السلمون، اختر أكثر الخيارات أمانًا وأعلى جودة.

عصير البرتقال

سوف يمنحك شرب كوبك الصباحي من عصير البرتقال 27 ملليغرامًا من المغنيسيوم، بالإضافة إلى جرعة صحية من فيتامين سي وحمض الفوليك، كما أن عصير البرتقال 100 % لا يحتوي على سكريات مضافة.

بذور اليقطين

توفر أونصة واحدة من بذور اليقطين 74 ملليغرامًا من المغنيسيوم، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية قبل النوم لمساعدتك في الحصول على قسط من النوم المريح.

السبانخ

يحتوي كوب واحد من هذا الخضار الورقي اللذيذ على أكثر من 150 ملليغرام من المغنيسيوم، وهذا يكفي لجني فوائده والحصول على نوم مريح وعميق.

الشوكولاتة الداكنة

عندما تشتهي الشوكولاتة، قد تكون هذه طريقة جسمك لإخبارك أنك بحاجة إلى المغنيسيوم، نظرًا لأن أونصة واحدة من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 65 ملليغرامًا من المعدن.

اللبن

قد تكون مهتمًا بشرب كوب من الحليب لفوائده لصحة العظام، ولكن ليس الكالسيوم الموجود في الحليب هو الذي يساعد في الحفاظ على قوة عظامك.

ويعتبر الحليب أيضًا مصدرًا طبيعيًا للمغنيسيوم، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا في الحد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، بالإضافة إلى كونه من المعادن الهامة التي تساعد على النوم بشكل أفضل.

الأفوكادو

تحتوي نصف حبة أفوكادو على 22 ملليغرام من المغنيسيوم، وهو من أكثر الفواكهة التي تحتوي على هذا العنصر المهم.

الفول السوداني

تحتوي أونصة واحدة فقط من الفول السوداني على 48 ملليغرام من المغنيسيوم، وهي طريقة بسيطة للمساعدة في الحصول على جرعتك اليومية.

قم بإقران حفنة من الفول السوداني مع قطعة من الفاكهة للحصول على وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية.