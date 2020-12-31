ما هي آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم؟

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الخميس 31 ديسمبر 2020 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 82.14 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و794668.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 338571 19455045 الهند 148439 10244852 البرازيل 192681 7563651 روسيا 56426 3131550 فرنسا 64381 2600498 المملكة المتحدة 72548 2432888 تركيا 20642 2194272 إيطاليا 73604 2083689 إسبانيا 50689 1910218 ألمانيا 31571 1680112. وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 25- العراق 12808 594442 31 - المغرب 7314 435189 35 - السعودية 6214 362601 39 - الأردن 3815 293067 47 - الإمارات 665 206092 50 - لبنان 1456 177996

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