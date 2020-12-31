باكستان تواجه كورونا بـ1.2 مليون جرعة من اللقاح الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول باكستاني، الخميس، ان بلاده ستشتري 1.2 مليون جرعة من لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 من شركة سينوفارم الصينية.

يأتي ذلك في أول تأكيد رسمي على شراء لقاح في باكستان التي تواجه الموجة الثانية من تفشي الجائحة.



ووافقت الصين، الخميس، على استخدام لقاح للوقاية طورته وحدة تابعة لشركة سينوفارم العملاقة للأدوية المدعومة من الدولة، وهي أول موافقة للقاح يطرح للجمهور، بحسب "رويترز".

وقال شودري فؤاد حسين، وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني على تويتر: "اللجنة الحكومية قررت شراء 1.2 مليون جرعة في بادئ الأمر من لقاح الشركة الصينية سينوفارم والذي سيطرح مجانا على العاملين في الصفوف الأولى (لمكافحة المرض) في الربع الأول من 2021".

وكانت باكستان أقرت في وقت سابق هذا الشهر تمويلا قدره 150 مليون دولار لشراء اللقاحات لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر والتي تمثل 5% من السكان أولا.

وأضاف الوزير: "إذا أراد القطاع الخاص استيراد أي لقاح آخر حاصل على موافقة دوليه فليفعل".

ودخلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة في موجة جديدة من تفشي الجائحة، إذ سجلت 58 وفاة بالمرض، الأربعاء، ليتجاوز إجمالي الوفيات مستوى 10 آلاف.

وسجلت كذلك 2475 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 479715 حالة.