شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 7 أشياء طبيعية تقوى المناعة.. منها الكركم والنوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت المناعة واحدة من أكثر الكلمات الرئيسية التي تم البحث عنها في عام 2020، لمحاربة فيروس كورونا، وكان الحفاظ على مناعتنا قوية أولوية قصوى للناس في جميع أنحاء العالم لمواجهة الوباء، في هذا التقرير جمعنا لكم أفضل7 أشياء طبيعية تقوي المناعة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

أفضل 7 أشياء طبيعية تقوي المناعةالكركم

الكركم من أفضل مقويات المناعة، ورغم أن الكركم المطحون هو الأكثر استخدامًا، إلا أن الجذور الخام مفيدة جدًا أيضًا، ويحتوي الكركمين الموجود في الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تعزيز المناعة.

ليس هذا فقط، فهذه التوابل ذات اللون الأصفر الذهبي لها أيضًا خصائص مضادة للفطريات والفيروسات والبكتيريا، كما أنه من البروبيوتيك بطبيعته، مما يعزز نمو البكتيريا الصحية في أمعائنا.

الفلفل الأسود

يعد الفلفل الأسود من التوابل الهندية الشائعة الاستخدام وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Critical Review in Food Science and Nutrition ، فالفلفل الأسود غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للميكروبات تعمل على تقوية مناعتنا.

عشبة الأشواجاندا

أصبحت عشبة الأشواجاندا شائعة بيننا مؤخرًا بسبب خصائصها المعززة للمناعة، يقال أيضًا إنه يخفف من القلق والتوتر، اللذين كانا في أعلى مستوياته على الإطلاق خلال هذه الأوقات الصعبة، حيث إن زيادة مستويات التوتر والقلق يمكن أن تعيق مناعتنا.

عشبة "الأملا" الهندية

عشبة "الأملا" الهندية غنية بفيتامين C و A والفلافونويد والبوليفينول يساعد تناولها على زيادة خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة الجزيئات الغريبة يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات في مكافحة الإنفلونزا الموسمية.



عشبة الاملا

الحصول على قسط كافٍ من النوم

النوم والمناعة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، حيث يرتبط قلة النوم بزيادة التعرض للإصابة بالمرض في دراسة أجريت على 164 فردًا ، كان الأشخاص الذين ناموا أقل من 6 ساعات أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد من أولئك الذين ناموا لمدة 6 ساعات أو أكثر كل يوم.

ويجب على البالغين النوم لمدة 7 ساعات على الأقل كل يوم ، يجب أن ينام المراهقون لمدة 8-10 ساعات كل يوم.

الحد من تناول السكر

يمكن أن يؤدي السكر المضاف إلى التهاب في الجسم، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما أنه يزيد من فرصتك في زيادة الوزن والسمنة، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض مختلفة.

يمكن أن يؤدي الحد من تناول السكر إلى الحد الأدنى إلى تقليل الالتهاب وتعزيز فقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بمشكلات صحية مزمنة كل هذا بدوره يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

الحفاظ على رطوبتك

قد يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء إلى الإصابة بالجفاف، مما قد يعيق مزاجك وأدائك البدني وهضمك ووظائف القلب والكلى يمكن أن تزيد هذه المضاعفات من فرص إصابتك بالمرض.