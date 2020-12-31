5 عوامل للخطر تزيد فرص إصابتك بأعراض كورونا طويلة الأمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة ما بعد كورونا من أبرز المضاعفات التي تصيب مرضى كورونا بعد التعافي، وأعراضها تشمل: الإرهاق الحاد والسعال المستمر وضيق التنفس إلى ندبات القلب والرئة الأكثر خطورة، ويمكن أن تصيب هذه المتلازمة أيضاً الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، في هذا التقرير أبرز 7 علامات تحذيرية على أنك أكثر عرضة لخطر كورونا طويل الأمد، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ويخشى الأطباء من أن خطر متلازمة ما بعد كورونا يكون شديداً، حتى الأشخاص الذين يتعافون بسرعة أو لا يحتاجون إلى دخول المستشفى يجب أن يكونوا حذرين من الآثار السيئة لفيروس كوفيد طويل الأمد.

عوامل خطر تزيد فرص إصابتك بأعراض كورونا طويلة الأمد1-الأشخاص الذين تظهر عليهم 5 أعراض أو أكثر للإصابة بكورونا

الأعراض في الأسبوع الأول من الإصابة بعدوى كورونا ليست فقط عاملاً مهمًا لتحديد شدة الإصابة، ولكن أيضًا لحساب خطر إصابتك بأعراض كورونا لفترة طويلة.

وفقًا لدراسات الحالة ، يتذكر معظم المرضى الذين يعانون من متلازمة ما بعد كوفيد-19 وجود أكثر من 4 أو 5 أعراض في الأسبوع الأول من التشخيص.

وأكدت الدراسة ، التي أجرتها كلية كينجز كوليدج بلندن على أكثر من 4000 مريض تعافوا، أنه على الرغم من أهمية البحث عن علاج الأعراض في الوقت المناسب، فإن التشخيص الخاطئ أو الاختبار المتأخر قد يعرض الأشخاص للخطر.

النساء

في حين وُجد أن النساء يحملن مستويات أعلى من الأمراض التي تحمي مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 من الرجال، فمن المثير للاهتمام أن النساء قد يكون أكثر عرضة لمحاربة أعراض كورونا على المدى الطويل.

في حين أن أسباب ذلك قد تكون كثيرة ، فقد لاحظت العديد من الدراسات التي أجريت في جميع أنحاء العالم أن النساء من المحتمل أن يعانين من أعراض سيئة مثل ضباب الدماغ، وتساقط الشعر ، والتعب ، وضعف حاسة الشم.

كما لاحظت الأبحاث خارج إيطاليا، التي كانت في يوم من الأيام بؤرة تفشي المرض ، أن النساء كن أكثر عرضة للمعاناة من المظاهر النفسية والأمراض العقلية والتوتر والأرق واضطراب ما بعد الصدمة والقلق بعد التعافي من المرض.وقد تواجه بعض النساء أيضًا مشاكل في الخصوبة والحيض بعد أشهر من محاربة الفيروس الصعب.





الأشخاص فوق سن الخمسين

العمر هو أحد أكبر العوامل التي تحدد شدة الإصابة بكورونا، يمكن أن يكون أيضًا عاملاً يحدد خطر الإصابة بكورونا لفترة طويلة.

الضعف، أو تناقص المناعة ، واحتمالية الإصابة بأمراض مشتركة تؤدي أيضًا إلى إبطاء وقت الشفاء وبالتالي ، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا أن يخوضوا معركة أطول في التعامل مع أعراض كورونا ، حيث يكون التعب وآلام الجسم وضباب الدماغ وضيق التنفس هي الأكثر شيوعًا.

الذين يعانون من مشاكل تنفسية سابقة

ضيق التنفس والتليف الرئوي قد يزيد من فرص إصابة بمضاعفات كورونا أو متلازمة ما بعد كورونا.

وقد لوحظ أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو مشاكل الرئة أو التنفس يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى حادة في الرئة وأعراض أخرى بعد كورونا من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى موجودة مسبقًا.

يمكن أن يكون أيضًا لنفس السبب الذي يظل فيه ضيق التنفس والسعال المستمر والبرد أمرًا شائعًا بالنسبة للكثيرين بعد ظهور أعراض كورونا.

السمنة

تزيد السمنة ومستويات مؤشر كتلة الجسم المرتفعة من الالتهابات في الجسم وتسبب التوتر وتبطئ عملية التمثيل الغذائي بالنسبة للكثيرين ، قد يعني أيضًا زيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم الآن ، تشير الأبحاث إلى أن السمنة يمكن أن تكون أيضًا عامل خطر للإصابة بأعراض كورونا طويلة الأمد، سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا.

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن المفرطة أيضًا إلى إطالة الجداول الزمنية للتعافي، وتجعل الشخص يعاني من ضيق في التنفس ويجعل الناس يعانون من أعراض طويلة الأمد لأشهر متتالية.

ومن ثم ، فإن السمنة وزيادة الوزن، مثلها مثل المشكلات الصحية الأخرى ، لا ينبغي أبدًا تجاهلها والسيطرة عليها باتباع نظام غذائي جيد وتعديلات في نمط الحياة.