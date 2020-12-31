تجربتي مع رجيم العشاء بالزبادي لنسف الدهون القاسية 

قررت ان اتشارك مع الجميع اسرار تجربتي مع رجيم العشاء بالزبادي لأنها مذهلة فعلاً. فقد ساعدتني على حرق الدهون القاسية التي كانت تتجمع في مناطق عدة من جسمي وخصوصاً الارادف والبطن وجانبي اسفل الظهر. وتعلمت تطبيق برنامج هذا الرجيم من خلال الاطلاع على المنتديات المتخصصة حيث قرأت تجارب الكثير من النساء اللواتي تمكن من خلاله من تحقيق حلم الرشاقة. لكنني لم اقم بالخطوة الاولى في تجربتي مع رجيم العشاء بالزبادي قبل استشارة اختصاصية تغذية موثوق بها.

طريقة الرجيم

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قبل ان ابدأ تطبيق تجربتي مع رجيم العشاء بالزبادي طرحت على الاختصاصية العديد من الاسئلة وقرأت الكثير عنه. وعلمت ان تناول الطعام الخفيف والخالي من الدهون والسكريات خلال وجبة العشاء يساهم في تسهيل عملية الهضم وفي منع حدوث الاضطرابات المعوية. كما عرفت ان اكل اللبن الزبادي خلال هذه الوجبة يمكن ان يعود بالعديد من الفوائد على الجهاز الهضمي خصوصاً وعلى الجسم عموماً. وتأكدت انه يمكن الاعتماد عليه من اجل خسارة الوزن شرط ان يتم تناوله ضمن رجيم صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.





فوائد الرجيم

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إذاً اصبحت اعرف ان لتناول اللبن الزبادي الكثير من الفوائد ولهذا اردت ان اطلع الجميع عليها.

- تعزيز عمل المعدة والامعاء والحد من حدوث عسر الهضم.

- تليين المعدة ومنع حدوث الامساك.

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- الحد من المعاناة من النفخة المزعجة.

- تحفيز عملية حرق الدهون العنيدة وخصوصاً تلك التي يصعب تفتيتها وتتراكم في منطقتي البطن والارداف.

- المساعدة على النوم بشكل متواصل ليلاً ومنع المعاناة من الارق.

تفاصيل تجربتي



بدأت تجربتي مع رجيم العشاء بالزبادي حين لاحظت أن وزني ثابت وانه لا يتغير وان تناولت الطعام الصحي ومارست بعض الرياضة بين الحين والآخر. ولهذا قررت البحث عن رجيم فعال يساعد على تغيير هذه الحالة. وهكذا قررت اتباع هذا الرجيم الذي يساعد على ازالة الكرش والحصول على بطن مسطح. ومن اجل هذا اتبعت هذا البرنامج السهل لكن الذي يحتاج الى الصبر والقدرة على التحمل.

الفطور. كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر ومن المواد الحافظة، طبق يحتوي على شرحات من الخيار والطماطم او كوب من سلطة فاكهة موسمية.

الغداء. طبق من سلطة الزبادي والخيار مع بضعة اوراق من النعناع، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المسلوق من دون دهون، طبق كبير من السلطة مع صلصة تحتوي على القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الخالي من المحليات مع قطعة صغيرة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة. وبعد مرور 30 دقيقة يمكن تناول كوب من الشوربة المحضرة من دون دهون. وطبقت بعد هذا اليوم الاول البرنامج نفسه مع تغيير مكونات العشاء.

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اليوم الثاني. كوب من الزبادي غير المحلى مع طبق من سلطة الملفوف، بيضة مسلوقة وقطعة صغيرة من الخبز الاسمر.

اليوم الثالث. كوب من اللبن الزبادي غيرالمحلى، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي منزوع الجلد.

اليوم الرابع. كوبان من الزبادي من دون دسم ومن دون سكر مضاف، حبة فاكهة مثل التفاح او الموز.

اليوم الخامس. كوب من الزبادي غير المحلى والخالي من الدسم، طبق من الفاكهة الموسمية باستثناء البلح والعنب والتين.

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اليوم السادس . كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى والخالي من الدسم، طبق سلطة غني بالخضار، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر او من التوست الكامل.

اليوم السابع. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، طبق من الخضار المشوية، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي او طبق صغير من الارز المطهو على البخار او من المعكرونة. وبعد انتهاء تجربتي مع رجيم العشاء بالزبادي قررت الالتزام بنظام غذائي وحياتي صحي يقوم على تناول المأكولات الخالية من السكر والدهون وعلى شرب الكثير من الماء يومياً وعلى ممارسة الرياضة بانتظام.



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